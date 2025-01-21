Тонкое тесто, нежная начинка: рецепт идеальных конвертиков

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Конвертики с творогом и сыром — это аппетитное блюдо, которое прекрасно подойдёт для завтрака, перекуса или ужина. Мягкое тесто, ароматная начинка и золотистая корочка сделают эти конвертики любимым угощением всей семьи.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain конвертики с сыром

Ингредиенты

Для теста:

Молоко — 200 мл.

Мука — 240-250 г.

Щепотка соды.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Соль — щепотка.

Для начинки:

Творог (5%) — 200 г.

Сыр — 100 г.

Зелень (укроп, петрушка или зелёный лук).

Соль — по вкусу.

Сливочное масло — для смазывания.

Пошаговое приготовление

1. Приготовление теста

В миске смешайте молоко, соль и щепотку соды.

Постепенно добавляйте муку и замешивайте мягкое, эластичное тесто.

Разделите тесто на 6 равных частей.

2. Подготовка начинки

В миске смешайте творог, натёртый на мелкой тёрке сыр и измельчённую зелень.

Посолите по вкусу и перемешайте.

3. Формирование конвертиков

Каждую часть теста раскатайте в тонкий круглый пласт.

Смажьте его сливочным маслом, выложите начинку в центр.

Заверните края, чтобы получился конверт.

4. Обжаривание

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне.

Обжарьте конвертики с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые конвертики смажьте сливочным маслом для мягкости и аромата.

Подача

Подавайте тёплыми, с соусом по вкусу: сметаной, йогуртом или чесночным соусом.

Конвертики отлично подходят как самостоятельное блюдо или как дополнение к супам и салатам.

Советы:

Попробуйте добавить в начинку чеснок или паприку для пикантности. Чтобы сделать блюдо ещё вкуснее, используйте смесь нескольких видов сыра. Если хотите менее калорийный вариант, замените сливочное масло оливковым.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

