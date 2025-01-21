Тонкое тесто, нежная начинка: рецепт идеальных конвертиков

Конвертики с творогом и сыром — это аппетитное блюдо, которое прекрасно подойдёт для завтрака, перекуса или ужина. Мягкое тесто, ароматная начинка и золотистая корочка сделают эти конвертики любимым угощением всей семьи.
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
конвертики с сыром
Ингредиенты
Для теста:
Молоко — 200 мл.
Мука — 240-250 г.
Щепотка соды.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Соль — щепотка.
Для начинки:
Творог (5%) — 200 г.
Сыр — 100 г.
Зелень (укроп, петрушка или зелёный лук).
Соль — по вкусу.
Сливочное масло — для смазывания.
Пошаговое приготовление
1. Приготовление теста
В миске смешайте молоко, соль и щепотку соды.
Постепенно добавляйте муку и замешивайте мягкое, эластичное тесто.
Разделите тесто на 6 равных частей.
2. Подготовка начинки
В миске смешайте творог, натёртый на мелкой тёрке сыр и измельчённую зелень.
Посолите по вкусу и перемешайте.
3. Формирование конвертиков
Каждую часть теста раскатайте в тонкий круглый пласт.
Смажьте его сливочным маслом, выложите начинку в центр.
Заверните края, чтобы получился конверт.
4. Обжаривание
Разогрейте сухую сковороду на среднем огне.
Обжарьте конвертики с двух сторон до золотистой корочки.
Готовые конвертики смажьте сливочным маслом для мягкости и аромата.
Подача
Подавайте тёплыми, с соусом по вкусу: сметаной, йогуртом или чесночным соусом.
Конвертики отлично подходят как самостоятельное блюдо или как дополнение к супам и салатам.
Советы:
Попробуйте добавить в начинку чеснок или паприку для пикантности.
Чтобы сделать блюдо ещё вкуснее, используйте смесь нескольких видов сыра.
Если хотите менее калорийный вариант, замените сливочное масло оливковым.
Уточнения
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).