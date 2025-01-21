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Тонкое тесто, нежная начинка: рецепт идеальных конвертиков

2:08
Еда

Конвертики с творогом и сыром — это аппетитное блюдо, которое прекрасно подойдёт для завтрака, перекуса или ужина. Мягкое тесто, ароматная начинка и золотистая корочка сделают эти конвертики любимым угощением всей семьи.

конвертики с сыром
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
конвертики с сыром

Ингредиенты

Для теста:

  • Молоко — 200 мл.
  • Мука — 240-250 г.
  • Щепотка соды.
  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка.

Для начинки:

  • Творог (5%) — 200 г.
  • Сыр — 100 г.
  • Зелень (укроп, петрушка или зелёный лук).
  • Соль — по вкусу.
  • Сливочное масло — для смазывания.

Пошаговое приготовление

1. Приготовление теста

  • В миске смешайте молоко, соль и щепотку соды.
  • Постепенно добавляйте муку и замешивайте мягкое, эластичное тесто.
  • Разделите тесто на 6 равных частей.

2. Подготовка начинки

  • В миске смешайте творог, натёртый на мелкой тёрке сыр и измельчённую зелень.
  • Посолите по вкусу и перемешайте.

3. Формирование конвертиков

  • Каждую часть теста раскатайте в тонкий круглый пласт.
  • Смажьте его сливочным маслом, выложите начинку в центр.
  • Заверните края, чтобы получился конверт.

4. Обжаривание

  • Разогрейте сухую сковороду на среднем огне.
  • Обжарьте конвертики с двух сторон до золотистой корочки.
  • Готовые конвертики смажьте сливочным маслом для мягкости и аромата.

Подача

  • Подавайте тёплыми, с соусом по вкусу: сметаной, йогуртом или чесночным соусом.
  • Конвертики отлично подходят как самостоятельное блюдо или как дополнение к супам и салатам.

Советы:

  1. Попробуйте добавить в начинку чеснок или паприку для пикантности.
  2. Чтобы сделать блюдо ещё вкуснее, используйте смесь нескольких видов сыра.
  3. Если хотите менее калорийный вариант, замените сливочное масло оливковым.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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