Секрет вкусных слоек: простая начинка и минимум усилий

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Слойки с вишней — это идеальный десерт, который подойдёт как для домашнего чаепития, так и для угощения гостей. Хрустящее тесто, насыщенная вишнёвая начинка и аппетитный золотистый цвет делают это блюдо настоящим гастрономическим удовольствием.

Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain слойка с вишней

Ингредиенты

Для слоек:

Тесто филло — 1 упаковка (500 г).

Яичный желток для смазывания.

Сливочное масло для слоёв.

Для начинки:

Замороженная вишня без косточек — 300 г.

Сахар — 50 г.

Кукурузный крахмал — 3 ст. ложки.

Пошаговое приготовление

1. Готовим начинку

Положите замороженную вишню в сотейник и доведите до кипения на среднем огне.

Добавьте сахар и хорошо перемешайте.

Разведите кукурузный крахмал в небольшом количестве воды. Постепенно введите его в сотейник, помешивая, пока масса не загустеет.

2. Подготавливаем тесто

Разверните тесто филло и разрежьте его на половинки, чтобы листы стали удобного размера для сворачивания трубочек.

Возьмите один лист, смажьте его растопленным сливочным маслом.

3. Формируем рулетики

На край листа положите немного вишнёвой начинки.

Аккуратно сверните в рулетик.

Оберните рулетик вторым слоем теста филло для дополнительной хрустящей текстуры.

4. Запекаем слойки

Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Смажьте их яичным желтком для золотистого цвета.

Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут, пока рулетики не станут румяными.

Подача

Подавайте слойки с вишней тёплыми, украсив их карамелизированными орешками и шариком ванильного мороженого. Такое сочетание сделает десерт ещё более изысканным.

Советы:

Если тесто филло кажется слишком сухим, не бойтесь использовать больше сливочного масла. Попробуйте заменить вишню другими ягодами, например, малиной или черникой. Чтобы слойки были ещё ароматнее, добавьте в начинку немного корицы или ванильного экстракта.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).



