Картофель без ошибок: как отличить хороший от плохого

Картофель — неотъемлемая часть многих блюд, и его качество напрямую влияет на вкус готового угощения. Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" дал простые, но важные советы, как выбрать идеальные клубни.
Качественный картофель не только вкуснее, но и безопаснее для здоровья. Соланин, проростки и повреждения клубней могут негативно повлиять на вкус блюда и даже привести к отравлению.
"Как выбирать картошку? Выбирайте её органолептически. Посмотрите на неё", — напоминает шеф-повар Глеб Астафьев.
Другими словами, осмотрите и ощупайте картофель перед покупкой, чтобы убедиться в его свежести и качестве.
Солани́н — растительный гликоалкалоид. Является ядовитым органическим соединением. Химически родственен стероидам, содержится в растениях семейства паслёновых, в том числе и в картофеле, и обладает инсектицидным действием.
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