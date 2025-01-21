Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезнь любви: какие собаки могут болеть из-за разлуки с хозяином
Как часто следует менять программу тренировок для эффективного результата?
Как не испортить стиральную машину излишками порошка
Рынок мемкоинов: стоит ли инвестировать в токены знаменитостей?
Потрясающая клубника как на рынке: шесть секретов подкормки
Удары по голове пробуждают скрытый вирус, влияющий на здоровье мозга
Преодолейте страхи на дороге: советы для каждой женщины за рулём
Морозостойкий гриб-убийца: новая угроза для сибирских лесов
Порадуйте свою любимую изысканным завтраком: французские тосты

Картофель без ошибок: как отличить хороший от плохого

1:53
Еда

Картофель — неотъемлемая часть многих блюд, и его качество напрямую влияет на вкус готового угощения. Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" дал простые, но важные советы, как выбрать идеальные клубни.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

На что обращать внимание при выборе картофеля

Цвет и отсутствие зелени

  • Картофель должен быть ровного цвета без зелёных пятен.
  • Зелёный оттенок сигнализирует о наличии соланина — ядовитого вещества, которое делает картофель опасным для здоровья. Такой картофель нельзя употреблять в пищу.

Размер

  • Предпочтение стоит отдавать клубням среднего размера.
  • Слишком крупные плоды часто выращиваются с применением стимуляторов роста, что может негативно сказаться на их вкусе и пользе.

Кожура

  • Идеальная кожура плотная, гладкая, без трещин, проростков и "глазков".
  • Наличие проростков указывает на то, что картофель начал терять свои питательные свойства, направляя их на прорастание.

Упругость и сухость

  • Картофель должен быть сухим и упругим на ощупь.
  • Если клубень мягкий или имеет влажные участки, он уже начинает портиться.

Почему важно выбирать картофель правильно

Качественный картофель не только вкуснее, но и безопаснее для здоровья. Соланин, проростки и повреждения клубней могут негативно повлиять на вкус блюда и даже привести к отравлению.

Советы от шеф-повара

"Как выбирать картошку? Выбирайте её органолептически. Посмотрите на неё", — напоминает шеф-повар Глеб Астафьев.

Другими словами, осмотрите и ощупайте картофель перед покупкой, чтобы убедиться в его свежести и качестве.

Уточнения

Солани́н — растительный гликоалкалоид. Является ядовитым органическим соединением. Химически родственен стероидам, содержится в растениях семейства паслёновых, в том числе и в картофеле, и обладает инсектицидным действием. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Трамп угрожает ввести против России ещё более сильные санкции. Надо ли их опасаться? Любовь Степушова Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
Мелания Трамп и Адам Липпес: как создавался идеальный образ
Как неправильные тренировки могут испортить ваш сон?
Байден пытался развязать Третью мировую — западные СМИ приняли позицию Медведева
Как умные часы помогли определить психические заболевания у подростков
В России впервые пересадили биоинженерный мочеточник свинье
Космический империализм — Трамп намерен захватить Марс
Четыре яйца на завтрак: секрет достаточного потребления белка
Почему кошка занимает ваше место? Ответ вас удивит
Надавит и покажет характер — на Западе заявляют о грозных планах Трампа в отношении РФ
Что делать, если обувь пахнет? Лучший способ устранить проблему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.