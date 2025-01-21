Картофель без ошибок: как отличить хороший от плохого

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — неотъемлемая часть многих блюд, и его качество напрямую влияет на вкус готового угощения. Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" дал простые, но важные советы, как выбрать идеальные клубни.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

На что обращать внимание при выборе картофеля

Цвет и отсутствие зелени

Картофель должен быть ровного цвета без зелёных пятен.

Зелёный оттенок сигнализирует о наличии соланина — ядовитого вещества, которое делает картофель опасным для здоровья. Такой картофель нельзя употреблять в пищу.

Размер

Предпочтение стоит отдавать клубням среднего размера.

Слишком крупные плоды часто выращиваются с применением стимуляторов роста, что может негативно сказаться на их вкусе и пользе.

Кожура

Идеальная кожура плотная, гладкая, без трещин, проростков и "глазков".

Наличие проростков указывает на то, что картофель начал терять свои питательные свойства, направляя их на прорастание.

Упругость и сухость

Картофель должен быть сухим и упругим на ощупь.

Если клубень мягкий или имеет влажные участки, он уже начинает портиться.

Почему важно выбирать картофель правильно

Качественный картофель не только вкуснее, но и безопаснее для здоровья. Соланин, проростки и повреждения клубней могут негативно повлиять на вкус блюда и даже привести к отравлению.

Советы от шеф-повара

"Как выбирать картошку? Выбирайте её органолептически. Посмотрите на неё", — напоминает шеф-повар Глеб Астафьев.

Другими словами, осмотрите и ощупайте картофель перед покупкой, чтобы убедиться в его свежести и качестве.

Уточнения

Солани́н — растительный гликоалкалоид. Является ядовитым органическим соединением. Химически родственен стероидам, содержится в растениях семейства паслёновых, в том числе и в картофеле, и обладает инсектицидным действием.



