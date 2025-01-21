Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетические войны миротворца — Трамп выставил ультиматум ЕС
Секреты защиты от свиного гриппа: что должен знать каждый
Как хранить кабачки, чтобы они не стали ядовитыми
Как собрать идеальную аптечку для первой помощи: список необходимых средств
Этот фактор в два раза снижает риск смерти в молодости
На инаугурации Трампа всплыла "русская" тема: дело в вине
Учёные научились идентифицировать леопардов по голосам
Одежда будет почти сухой: трюк, который вы должны попробовать
Канадский ответ Трампу — экс-премьер-министр страны выступила за независимость

Осталось варенье? Вот как превратить его в кулинарный шедевр

1:38
Еда

Остатки варенья в банке — это не повод для беспокойства, а возможность проявить фантазию на кухне. Этот универсальный ингредиент легко превратить в основу для вкусных десертов, выпечки и даже оригинальных закусок.

Малиновое варенье
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малиновое варенье

1. Блинчики с вареньем: классика, которая никогда не надоест

Тонкие, нежные блинчики, щедро смазанные вареньем, — это идеальный вариант для завтрака или перекуса. Варенье добавляет сладость и насыщенный вкус, делая блюдо уютным и домашним. Сверните блинчики рулетиком, а для подачи украсьте свежими ягодами или мятой.

2. Выпечка с вареньем: яркий акцент для десерта

Добавьте варенье в тесто для печенья или используйте его в качестве начинки для пирога. Популярным выбором остаётся пирог с вареньем, который запекается под хрустящей корочкой. Это простой способ придать выпечке ягодный вкус и аромат.

Совет: попробуйте использовать разное варенье, чтобы создать пироги с неожиданным вкусом, например, из чёрной смородины, абрикоса или малины.

3. Оригинальный салат с орехами и вареньем

Для любителей нестандартных сочетаний варенье можно использовать в закусках. Попробуйте приготовить салат, смешав свежие фрукты (например, яблоки, груши или виноград) с грецкими орехами. Добавьте ложку варенья для сладости и сбалансируйте вкус, заправив блюдо лимонным соком. Этот салат прекрасно подойдёт как десерт или лёгкий перекус.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию Аудио 
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Шоу-бизнес
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
На инаугурации Трампа всплыла "русская" тема: дело в вине
Учёные научились идентифицировать леопардов по голосам
Одежда будет почти сухой: трюк, который вы должны попробовать
Канадский ответ Трампу — экс-премьер-министр страны выступила за независимость
В Китае нашли золото на 75 миллиардов евро: как это изменит мир
Откажись от кофе на 174 года: сколько стоит мечта об Audi RS6
Не Украиной едины — в Чехии собираются убрать русский язык
Осталось варенье? Вот как превратить его в кулинарный шедевр
Тёплый салат: как из простых продуктов создать шедевр
Как киты могут помочь людям в борьбе с климатическими изменениями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.