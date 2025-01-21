Тёплый салат: как из простых продуктов создать шедевр

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот тёплый салат с говядиной и овощами идеально подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Блюдо сочетает в себе нежность говядины, свежесть овощей и аромат трав. А готовится он легко и быстро!

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain салат с мясом

Ингредиенты:

Чтобы приготовить тёплый салат, вам понадобятся:

200 г говядины (лучше стейк толщиной 1-1,5 см).

1 помидор.

1 пучок листового салата.

1 баклажан.

1 красный болгарский перец.

1 красный лук.

3 веточки свежего тимьяна.

2 ст. л. оливкового масла.

Половина чайной ложки перца горошком.

Щепотка крупной соли.

Этапы приготовления:

1. Подготовка говядины:

Лёгкими движениями отбейте стейк.

Натрите смесью крупной соли и свежемолотого перца.

Сбрызните оливковым маслом, добавьте свежий тимьян и оставьте мариноваться на 15-20 минут.

2. Обжарка мяса:

Разогрейте сковороду-гриль.

Обжарьте говядину по 3 минуты с каждой стороны.

Заверните мясо в фольгу и дайте ему "отдохнуть".

3. Запекание овощей:

Нарежьте баклажан кольцами, а болгарский перец — крупной соломкой.

Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180°C духовке 12-15 минут.

4. Сборка салата:

Листья салата промойте, обсушите и порвите руками. Выложите их на большую тарелку.

Нарежьте "отдохнувшую" говядину тонкими ломтиками и выложите на салат.

Добавьте дольки помидоров, полукольца красного лука, запечённые баклажаны и перцы.

Приправьте всё щепоткой соли, свежемолотым перцем и полейте оставшимся оливковым маслом.

Подача

Подавайте салат тёплым, пока овощи и мясо не остыли. Это блюдо идеально сочетается с бокалом красного вина или свежевыжатым соком.

Советы:

Для усиления вкуса можно добавить бальзамический уксус или немного лимонного сока перед подачей. Чтобы разнообразить блюдо, попробуйте заменить говядину на курицу или индейку.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие.



