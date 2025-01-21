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Тёплый салат: как из простых продуктов создать шедевр

2:23
Еда

Этот тёплый салат с говядиной и овощами идеально подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Блюдо сочетает в себе нежность говядины, свежесть овощей и аромат трав. А готовится он легко и быстро!

салат с мясом
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
салат с мясом

Ингредиенты:

Чтобы приготовить тёплый салат, вам понадобятся:

  • 200 г говядины (лучше стейк толщиной 1-1,5 см).
  • 1 помидор.
  • 1 пучок листового салата.
  • 1 баклажан.
  • 1 красный болгарский перец.
  • 1 красный лук.
  • 3 веточки свежего тимьяна.
  • 2 ст. л. оливкового масла.
  • Половина чайной ложки перца горошком.
  • Щепотка крупной соли.

Этапы приготовления:

1. Подготовка говядины:

  • Лёгкими движениями отбейте стейк.
  • Натрите смесью крупной соли и свежемолотого перца.
  • Сбрызните оливковым маслом, добавьте свежий тимьян и оставьте мариноваться на 15-20 минут.

2. Обжарка мяса:

  • Разогрейте сковороду-гриль.
  • Обжарьте говядину по 3 минуты с каждой стороны.
  • Заверните мясо в фольгу и дайте ему "отдохнуть".

3. Запекание овощей:

  • Нарежьте баклажан кольцами, а болгарский перец — крупной соломкой.
  • Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180°C духовке 12-15 минут.

4. Сборка салата:

  • Листья салата промойте, обсушите и порвите руками. Выложите их на большую тарелку.
  • Нарежьте "отдохнувшую" говядину тонкими ломтиками и выложите на салат.
  • Добавьте дольки помидоров, полукольца красного лука, запечённые баклажаны и перцы.
  • Приправьте всё щепоткой соли, свежемолотым перцем и полейте оставшимся оливковым маслом.

Подача

Подавайте салат тёплым, пока овощи и мясо не остыли. Это блюдо идеально сочетается с бокалом красного вина или свежевыжатым соком.

Советы:

  1. Для усиления вкуса можно добавить бальзамический уксус или немного лимонного сока перед подачей.
  2. Чтобы разнообразить блюдо, попробуйте заменить говядину на курицу или индейку.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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