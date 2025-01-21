Тёплый салат: как из простых продуктов создать шедевр

Этот тёплый салат с говядиной и овощами идеально подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Блюдо сочетает в себе нежность говядины, свежесть овощей и аромат трав. А готовится он легко и быстро!
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салат с мясом
Ингредиенты:
Чтобы приготовить тёплый салат, вам понадобятся:
200 г говядины (лучше стейк толщиной 1-1,5 см).
1 помидор.
1 пучок листового салата.
1 баклажан.
1 красный болгарский перец.
1 красный лук.
3 веточки свежего тимьяна.
2 ст. л. оливкового масла.
Половина чайной ложки перца горошком.
Щепотка крупной соли.
Этапы приготовления:
1. Подготовка говядины:
Лёгкими движениями отбейте стейк.
Натрите смесью крупной соли и свежемолотого перца.
Сбрызните оливковым маслом, добавьте свежий тимьян и оставьте мариноваться на 15-20 минут.
2. Обжарка мяса:
Разогрейте сковороду-гриль.
Обжарьте говядину по 3 минуты с каждой стороны.
Заверните мясо в фольгу и дайте ему "отдохнуть".
3. Запекание овощей:
Нарежьте баклажан кольцами, а болгарский перец — крупной соломкой.
Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180°C духовке 12-15 минут.
4. Сборка салата:
Листья салата промойте, обсушите и порвите руками. Выложите их на большую тарелку.
Нарежьте "отдохнувшую" говядину тонкими ломтиками и выложите на салат.
Добавьте дольки помидоров, полукольца красного лука, запечённые баклажаны и перцы.
Приправьте всё щепоткой соли, свежемолотым перцем и полейте оставшимся оливковым маслом.
Подача
Подавайте салат тёплым, пока овощи и мясо не остыли. Это блюдо идеально сочетается с бокалом красного вина или свежевыжатым соком.
Советы:
Для усиления вкуса можно добавить бальзамический уксус или немного лимонного сока перед подачей.
Чтобы разнообразить блюдо, попробуйте заменить говядину на курицу или индейку.
Уточнения
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие.