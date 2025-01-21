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Помидоры разного цвета: какие выбрать для здоровья

Еда

Помидоры — популярный овощ, который используется в кухнях всего мира. Но какие из них приносят больше пользы для здоровья: красные, жёлтые или фиолетовые? На этот вопрос ответили доктор Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Черные томаты
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Черные томаты

Все помидоры полезны, но фиолетовые — особенные

Эксперты отметили, что помидоры всех цветов оказывают благоприятное воздействие на организм. Однако чем темнее их цвет, тем ярче выражены лечебные свойства. Фиолетовые помидоры, например, содержат больше полезных веществ, включая ликопин, антоцианы и другие антиоксиданты, которые:

  • Уменьшают риск онкологических заболеваний на 30%, особенно рака простаты.
  • Поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Укрепляют иммунитет.

Польза термообработки

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова отметила, что при термообработке (тушении, жарке) концентрация полезных веществ в помидорах, таких как ликопин, увеличивается. Это делает блюда из тушёных или запечённых помидоров не только вкусными, но и более полезными.

Рекомендации по употреблению

Дневная норма:

Врачи советуют съедать не более 200 граммов помидоров в день, чтобы избежать перегрузки пищеварительной системы.

Когда лучше есть помидоры

Свежие овощи рекомендуется употреблять в первой половине дня, чтобы снизить вероятность вздутия живота к вечеру.

Разнообразие в рационе:

Включайте в меню помидоры разного цвета. Красные насыщают организм витамином С, жёлтые отличаются низкой кислотностью, а фиолетовые богаты антиоксидантами.

Уточнения

Ликопин  — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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