Правила употребления фиников для тех, кто хочет похудеть

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Финики — это не только вкусное лакомство, но и кладезь полезных веществ. Однако их высокое содержание сахаров и калорий требует умеренного подхода. Диетологи уверяют, что финики могут быть полезной заменой сахару, если грамотно включить их в свой рацион.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сладкий финик

Почему финики полезны

Финики богаты клетчаткой, витаминами и минералами, такими как магний, калий и железо. Они помогают улучшить пищеварение, повышают энергию и утоляют чувство голода. Но, как отмечает диетолог Анжелика Дюваль, из-за высокого содержания натурального сахара их употребление должно быть ограниченным, особенно если вы стремитесь похудеть.

Сколько фиников можно есть в день

Оптимальная порция для взрослого человека — 2-3 финика в день. Это количество позволяет получить необходимые питательные вещества без избытка калорий и сахара.

Как правильно употреблять финики

Сочетание с белками и жирами

Финики лучше всего употреблять с продуктами, богатыми белками или полезными жирами, например:

Орехи (миндаль, грецкий орех).

Йогурт или творог.

Такое сочетание помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает длительное чувство сытости.

Правильное время употребления

Наилучшее время для фиников — первая половина дня. Они обеспечат вас энергией и улучшат работоспособность.

Избегайте употребления фиников перед сном, чтобы избежать резкого повышения уровня сахара в крови.

Финики и похудение

Финики могут быть частью программы похудения, если употреблять их правильно. Они помогают утолить тягу к сладкому, заменяя рафинированный сахар. Однако важно не превышать рекомендованное количество, так как 100 граммов фиников содержат около 277 калорий.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). С давних времён используется человеком как высокоценный продукт питания. В продажу обычно поступают как сухофрукты.

