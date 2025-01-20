Стоит ли есть авокадо каждый день? Результаты исследований

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Польза регулярного употребления авокадо

Регулярное употребление авокадо поможет стабилизировать ваше эмоциональное состояние благодаря высокому содержанию в нем ряда витаминов и минералов. Благодаря фрукту ваш организм будет получать весь спектр питательных веществ, которые необходимы для нормального функционирования.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Авокадо, благодаря своей высокой калорийности, рекомендуется употреблять в первой половине дня — на завтрак. Таким образом, авокадо не испортит вашу фигуру, поможет быстро проснуться и подарит вашему организму заряд энергии на весь день.

Авокадо можно есть каждый день, но небольшими порциями. Лучше всего употреблять фрукты до 3-4 раз в неделю. В день следует съедать не более одного авокадо, желательно половины.

Содержание жиров следует учитывать в общем количестве жиров в рационе. Это поможет поддерживать в норме жировой баланс, индекс массы тела и обмен веществ в организме.

Вредно ли употреблять в пищу авокадо

Врачи не рекомендуют употреблять авокадо при тяжелых патологиях печени и почек. Кроме того, беременным и кормящим женщинам нельзя употреблять в пищу этот фрукт. Лучше всего знакомить детей с авокадо после того, как им исполнится три года.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

