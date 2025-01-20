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Новогодний кулинарный топ: какие блюда готовили россияне в новогодние праздники

3:20
Еда

Во время новогодних каникул россияне не только отдыхали, но и активно искали новые рецепты для праздничного стола. Медиаплатформа о еде Food. ru проанализировала поисковые запросы пользователей и поделилась интересными наблюдениями.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Самым популярным блюдом в начале января стал салат с крабовыми палочками "Безумный", который привлек более 58 тысяч запросов. Этот салат отличается от классического рецепта отсутствием риса и подачей в виде торта, где ингредиенты укладываются слоями.

На втором месте оказалась хрустящая закуска из лаваша с соленым огурцом, которую искали 38 тысяч раз. Это сытное блюдо идеально подходит для праздничного завтрака или уютных встреч с друзьями.

Третье место занял мак-н-чиз, который лишь на четыре просмотра отстал от предыдущего рецепта, уточняет Газета.Ru.

Запеченные в духовке угощения стали настоящим спасением для тех, кто не хотел проводить много времени на кухне. Например, рецепт баклажана "Гармошка", который просмотрели 36 тысяч раз, стал четвертым по популярности. Для приготовления достаточно сделать надрезы на овоще, добавить сыр, колбасу, измельченный чеснок и запечь.

Пятое место в списке лидеров занял рецепт пирожков "Чудо", который набрал почти 33 тысячи просмотров. Особенность этого блюда заключается в необычном способе приготовления: тесто оставляют не в теплом, а в холодном месте для подъема.

Самыми активными пользователями Food. ru в праздничные дни стали жители Москвы, которые просмотрели рецепты более 629 тысяч раз. За ними следуют петербуржцы с почти 306 тысячами запросов. Третье место занял Екатеринбург, где рецепты искали свыше 167 тысяч раз. На четвертом и пятом местах расположились Нижний Новгород и Новосибирск с 158 и 147 тысячами просмотров соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге самым популярным рецептом стал салат "Безумный" с крабовыми палочками. В остальных городах лидировал мак-н-чиз. Также в топ-рецептов вошли необычный салат из свеклы и иммунный напиток с медом и имбирем.

Всего за новогодние каникулы пользователи сделали более 358 тысяч запросов на Food. ru. Наиболее популярными категориями стали рецепты блинов (почти 3 тысячи запросов), пирожных (2,5 тысячи), пиццы (2 тысячи), сырников (почти 2 тысячи) и тортов (1,5 тысячи). Эти блюда идеально подходят для позднего завтрака и способны порадовать близких. В топе поисковых запросов также оказались солянка, борщ и салат "Цезарь".

Тематика запросов в новогодние праздники осталась практически неизменной по сравнению с прошлым годом. Россияне по-прежнему предпочитают рецепты сладостей и сытной еды, включая теплые супы.

Уточнения

Новый год — один из календарных российских праздников, отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года.
 

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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