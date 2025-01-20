Творожная запеканка как в детском саду: простой рецепт идеального завтрака или ужина

Кто не помнит нежную и ароматную творожную запеканку из детского сада? Это блюдо, которое покоряет сердца и взрослых, и детей. Творожная запеканка не только вкусная, но и полезная, что делает её отличным выбором для завтрака или десерта. Её можно дополнить различными ингредиентами, такими как сгущённое молоко, джем, варенье или сметана, чтобы сделать вкус ещё более насыщенным.
В этом рецепте мы предлагаем идеальные пропорции для приготовления идеальной запеканки.
Для того чтобы приготовить творожную запеканку, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Дайте запеканке немного остыть, а затем нарежьте её на порции. Подавайте с ягодами, мёдом или сметаной — это добавит блюду дополнительные вкусовые оттенки. Приятного аппетита!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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