Творожная запеканка как в детском саду: простой рецепт идеального завтрака или ужина

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто не помнит нежную и ароматную творожную запеканку из детского сада? Это блюдо, которое покоряет сердца и взрослых, и детей. Творожная запеканка не только вкусная, но и полезная, что делает её отличным выбором для завтрака или десерта. Её можно дополнить различными ингредиентами, такими как сгущённое молоко, джем, варенье или сметана, чтобы сделать вкус ещё более насыщенным.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

В этом рецепте мы предлагаем идеальные пропорции для приготовления идеальной запеканки.

Для того чтобы приготовить творожную запеканку, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Творог — 180 г

Соль — щепотка

Сливочное масло — 60 г

Молоко — 40 мл

Яйца — 2 шт.

Манная крупа — 80 г

Сахар — 90 г

Ванилин — щепотка

Изюм — 50 г

Желток — 1 шт.

Приготовление

Лучше всего использовать крупнозернистый творог. Его нужно размять вилкой до однородного состояния. Для формы диаметром 22 см идеально подойдёт примерно 180 граммов творога. Добавьте немного соли, размягчённое сливочное масло, яйца и молоко, затем взбейте всё блендером до получения однородной массы. Важно, чтобы молоко было комнатной температуры. После смешивания всех ингредиентов добавьте сахар, манную крупу и изюм. Количество изюма можно регулировать по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом. Равномерно распределите тесто по всей форме. Сверху смажьте запеканку желтком для золотистой корочки. Выпекайте в духовке примерно 35–40 минут. Готовность можно проверить зубочисткой: если она выходит сухой, запеканка готова.

Дайте запеканке немного остыть, а затем нарежьте её на порции. Подавайте с ягодами, мёдом или сметаной — это добавит блюду дополнительные вкусовые оттенки. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

