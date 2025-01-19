Осторожно, опасные сочетания: какие традиционные комбинации продуктов не стоит есть вместе

Многие из нас привыкли к определённым сочетаниям продуктов, которые мы считаем безвредными и даже традиционными. Однако не все продукты, употребляемые одновременно, полезны для организма. Руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин, рассказал о некоторых сочетаниях, которые могут негативно сказаться на пищеварении.
Например, картофельное блюдо с мясом может вызвать тяжесть в желудке из-за разного времени переваривания крахмала и белка.
"Когда крахмал и белок попадают в желудок одновременно, это создает дисбаланс в процессе пищеварения, что может привести к тяжести в желудке, вздутию живота и другим неприятным симптомам", - сказал Мосин.
Чтобы улучшить усвоение, добавьте к блюду овощи, богатые клетчаткой, такие как брокколи или шпинат, добавляет Газета.Ru.
Молоко с бананами в смузи может плохо влиять на пищеварение из-за высокого содержания сахара и белка. Вместо коровьего молока используйте растительное, например, миндальное или овсяное.
Макароны с сыром могут привести к набору веса из-за большого количества углеводов и жиров. Выбирайте цельнозерновые макароны и нежирные сорта сыра, добавляйте больше овощей.
Хлеб с колбасой, богатые солью и консервантами, могут негативно сказаться на здоровье. Замените белый хлеб на цельнозерновой, а колбасу — на отварное мясо.
Газированные напитки и жирная пища вместе могут вызвать проблемы с пищеварением. Отдавайте предпочтение натуральным сокам или воде, а жирную пищу сочетайте с овощами.
Алкоголь и кофеин в один прием могут нагрузить сердце и повысить давление. Делайте перерыв между ними, чтобы избежать негативных последствий, заключил эксперт.
Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
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