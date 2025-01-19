Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повышение утильсбора: как это поможет сельхозотрасли
Скорость ходьбы: простой способ проверить здоровье и выносливость
Россиянка после посещения Европы рассказала о преимуществах жизни на родине
Как защитить капусту от гниения и насекомых
Пицца без заморочек: тесто, которое не нужно раскатывать
Витамины, которые могут испортить ваш сон — не повторяйте эти ошибки
Согревающий тыквенный суп: рецепт, который должен попробовать каждый
Рассказываем, как понять, видит ли вас водитель грузовика
Опасности прохладной погоды для томатов: что нужно знать?

Осторожно, опасные сочетания: какие традиционные комбинации продуктов не стоит есть вместе

2:01
Еда

Многие из нас привыкли к определённым сочетаниям продуктов, которые мы считаем безвредными и даже традиционными. Однако не все продукты, употребляемые одновременно, полезны для организма. Руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин, рассказал о некоторых сочетаниях, которые могут негативно сказаться на пищеварении.

Картошка с мясом
Фото: flickr.com by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картошка с мясом

Например, картофельное блюдо с мясом может вызвать тяжесть в желудке из-за разного времени переваривания крахмала и белка.

"Когда крахмал и белок попадают в желудок одновременно, это создает дисбаланс в процессе пищеварения, что может привести к тяжести в желудке, вздутию живота и другим неприятным симптомам", - сказал Мосин. 

Чтобы улучшить усвоение, добавьте к блюду овощи, богатые клетчаткой, такие как брокколи или шпинат, добавляет Газета.Ru.

Молоко с бананами в смузи может плохо влиять на пищеварение из-за высокого содержания сахара и белка. Вместо коровьего молока используйте растительное, например, миндальное или овсяное.

Макароны с сыром могут привести к набору веса из-за большого количества углеводов и жиров. Выбирайте цельнозерновые макароны и нежирные сорта сыра, добавляйте больше овощей.

Хлеб с колбасой, богатые солью и консервантами, могут негативно сказаться на здоровье. Замените белый хлеб на цельнозерновой, а колбасу — на отварное мясо.

Газированные напитки и жирная пища вместе могут вызвать проблемы с пищеварением. Отдавайте предпочтение натуральным сокам или воде, а жирную пищу сочетайте с овощами.

Алкоголь и кофеин в один прием могут нагрузить сердце и повысить давление. Делайте перерыв между ними, чтобы избежать негативных последствий, заключил эксперт.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Последние материалы
Витамины, которые могут испортить ваш сон — не повторяйте эти ошибки
Согревающий тыквенный суп: рецепт, который должен попробовать каждый
Рассказываем, как понять, видит ли вас водитель грузовика
Опасности прохладной погоды для томатов: что нужно знать?
Как правильно питаться и заниматься спортом: три главных привычки
Диван мечты: как выбрать модель, которая подойдет всем
Dell представила новое поколение ноутбуков XPS 13
Кинокритик оценил шансы Юрия Борисова получить Оскар
Аллергия у собак: как распознать и что делать
Почему недосып вызывает отёки и как бороться с проблемой?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.