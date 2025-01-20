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Почему запрещено пить кофе натощак? Откажитесь от этой привычки

1:04
Еда

Почему нельзя пить кофе натощак

Чашка горячего кофе, выпитая натощак, может раздражать стенки желудка, повышая кислотность секрета. Частые такие эксперименты могут привести к появлению хронических заболеваний.

Зерна Арабики
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зерна Арабики

Считается, что если добавить в черный кофе молоко, то его эффект станет мягче. Кроме того, ваш организм быстрее усваивает кофе, когда ваш желудок пуст. Это быстрое усвоение может усилить действие кофеина, заставляя вас чувствовать себя более тревожным или раздражительным.

Как пить кофе без вреда для желудка

4 чашки кофе в день — безопасная суточная доза для здорового человека. Врачи рекомендуют не превышать суточную дозу и не пить кофе натощак.

Оптимальное время для напитка с кофеином — сразу после еды или через час-полтора. Согласно биоритмам человека, наиболее благоприятным периодом для кофе являются утренние часы с 9 до 11 утра.

 

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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