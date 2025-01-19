Приготовьте эфирное масло из апельсинов сами — самый простой рецепт

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Создавая эфирное масло из апельсинов своими руками, вы получите натуральный и ароматный продукт, который отлично подойдет даже для кулинарного применения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Апельсины

Для его приготовления вам понадобятся: свежие апельсины, чистая посуда для мытья фруктов, горячая вода, овощечистка, 40% водка и стеклянная банка.

Перед началом процесса учтите, что цитрусовые могут обрабатываться химическими веществами для защиты от вредителей. Поэтому тщательно промойте апельсины с мылом и горячей водой. При желании используйте щетку для овощей. После этого аккуратно обдайте их кипятком, чтобы удалить лишний воск.

С помощью овощечистки аккуратно снимите кожуру с апельсинов, избегая белого слоя, который придаст горечь. Поместите кожуру в чистую стеклянную банку.

Залейте её качественной водкой так, чтобы жидкость полностью покрывала цедру. Закройте банку крышкой и поставьте в тёплое место на 3–4 дня. За это время водка впитает эфирные масла, изменяя свой цвет.

После истечения этого времени откройте банку и накройте её фильтровальной бумагой, чтобы спирт начал испаряться. Верните банку в тёплое место ещё на 1–2 дня, периодически проверяя, пока спирт полностью не улетучится.

В завершение процедите масло через марлю. Дайте ему настояться ещё неделю, чтобы аромат раскрывался полностью. Теперь ваше эфирное масло идеально подходит как для кулинарии, так и для ароматерапии.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

