Вся правда о кулинарных фото: что вы видите и что получаете

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с разочарованием, когда приготовленное блюдо выглядит совсем не так, как на фото в книге рецептов или в интернете. Такое несоответствие часто удивляет даже опытных кулинаров, не говоря уже о новичках. Почему так происходит? Разберём ключевые причины.

Фото: Freepik by senivpetro is licensed under Рublic domain фото еды

Идеал против реальности

По словам шеф-поваров, даже небольшие недочёты в процессе приготовления могут существенно изменить конечный результат.

Например:

Температура духовки: Недостаточный или слишком сильный нагрев может изменить текстуру и цвет блюда.

Категория продуктов: Неподходящие ингредиенты (например, яйца неправильной категории) влияют на консистенцию и внешний вид.

Роль кухонной утвари

Неочевидный, но важный фактор — это материалы, из которых изготовлена ваша посуда. Различия в теплопроводности сковород, форм для выпечки и даже ножей могут повлиять на процесс приготовления. Металлическая форма для выпечки даст иной результат, чем керамическая, а нож, который плохо заточен, сделает нарезку менее аккуратной.

Рецепты "с подвохом"

Авторы рецептов, как правило, подразумевают использование свежих и качественных ингредиентов, которые не всегда доступны каждому. Также рецепты часто упрощают или не уточняют некоторые шаги, что может привести к отклонению от идеального результата.

Фотография: искусство и технологии

Блюда, которые вы видите в книгах и на кулинарных сайтах, редко выглядят так в реальной жизни.

Это результат работы профессиональных фотографов, которые используют:

Идеальное освещение: Свет подчёркивает текстуру и яркость ингредиентов.

Декор: Зелень, соусы и яркие акценты, которые делают блюдо привлекательным.

Фуд-стилистика: Для съёмок еда может быть обработана несъедобными веществами (например, чтобы сливки держали форму, а мясо выглядело сочным).

Редактирование фотографий

Современные технологии позволяют улучшить внешний вид еды с помощью графических редакторов. Недостатки скрываются, а цвета и текстуры усиливаются. Это ещё один фактор, почему ваши блюда могут отличаться от идеала на фото.

Главное — вкус

Несмотря на разницу между картинкой и реальностью, не стоит расстраиваться. Истинная ценность блюда заключается в его вкусе, а не в его внешнем виде. Пускай оно не выглядит как картинка из глянцевого журнала, но если оно приготовлено с душой и радует вас, это уже успех!

Уточнения

Фотография еды — разновидность натюрмортной коммерческой фотографии, направленная на создание привлекательного образа тех или иных видов еды для использования в рекламе, меню, поваренных книгах или на упаковках.



