Какие яблоки полезнее? Врач Мясников делится секретами

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Отделы с фруктами и овощами переполнены яблоками на любой вкус и оттенок. Но какие из них обладают наибольшей полезностью? На этот вопрос отвечает доктор Александр Мясников.

Фото: commons.wikimedia.org. by Sven Teschke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоки

Сегодня у нас есть возможность наслаждаться яблоками в любое время года, что является значительным достоинством. Яблоки являются основным источником витамина С, клетчатки, пектина, железа и других ценных веществ.

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнул, что кожуру яблок, приобретаемых в магазине, не следует счищать. В противном случае мы рискуем потерять многие важные микроэлементы. Достаточно лишь хорошо промыть фрукт.

Содержание витаминов и микроэлементов в яблоках не зависит от цвета их кожуры. Однако специалисты все же рекомендуют отдавать предпочтение зеленым фруктам, так как они считаются наиболее полезными.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

