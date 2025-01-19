Какие яблоки полезнее? Врач Мясников делится секретами

Отделы с фруктами и овощами переполнены яблоками на любой вкус и оттенок. Но какие из них обладают наибольшей полезностью? На этот вопрос отвечает доктор Александр Мясников.
Сегодня у нас есть возможность наслаждаться яблоками в любое время года, что является значительным достоинством. Яблоки являются основным источником витамина С, клетчатки, пектина, железа и других ценных веществ.
В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнул, что кожуру яблок, приобретаемых в магазине, не следует счищать. В противном случае мы рискуем потерять многие важные микроэлементы. Достаточно лишь хорошо промыть фрукт.
Содержание витаминов и микроэлементов в яблоках не зависит от цвета их кожуры. Однако специалисты все же рекомендуют отдавать предпочтение зеленым фруктам, так как они считаются наиболее полезными.
Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.
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