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Какие яблоки полезнее? Врач Мясников делится секретами

1:00
Еда

Отделы с фруктами и овощами переполнены яблоками на любой вкус и оттенок. Но какие из них обладают наибольшей полезностью? На этот вопрос отвечает доктор Александр Мясников.

Яблоки
Фото: commons.wikimedia.org. by Sven Teschke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яблоки

Сегодня у нас есть возможность наслаждаться яблоками в любое время года, что является значительным достоинством. Яблоки являются основным источником витамина С, клетчатки, пектина, железа и других ценных веществ.

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнул, что кожуру яблок, приобретаемых в магазине, не следует счищать. В противном случае мы рискуем потерять многие важные микроэлементы. Достаточно лишь хорошо промыть фрукт.

Содержание витаминов и микроэлементов в яблоках не зависит от цвета их кожуры. Однако специалисты все же рекомендуют отдавать предпочтение зеленым фруктам, так как они считаются наиболее полезными.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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