Как избежать отравления из-за повторной заморозки продуктов

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда размороженные продукты, такие как мясо или рыба, приходится снова отправлять в морозильник. Однако это не так безопасно, как кажется. Разберём, сколько раз можно замораживать продукты и как это делать правильно, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Фото: freepik мясо птицы

Почему повторная заморозка опасна

Мясо и рыба — это продукты, которые при неправильном хранении могут стать источником размножения патогенных микроорганизмов. При каждом цикле разморозки и заморозки происходят следующие процессы:

Разрушение белков: Продукт теряет питательные вещества и вкусовые качества.

Рост бактерий: Размораживание стимулирует размножение микроорганизмов, которые не уничтожаются при повторной заморозке.

Потеря текстуры: Мясо и рыба теряют свою плотность, становятся рыхлыми.

Эксперты отмечают, что повторная заморозка мяса и рыбы недопустима. Это не только ухудшает их качество, но и может привести к пищевому отравлению.

Как поступать с мясом

Если мясо уже разморожено, лучший способ сохранить его — приготовить, а затем заморозить.

Это позволит:

Избежать потери питательных веществ.

Сохранить вкус и текстуру.

Уничтожить микроорганизмы во время термической обработки.

Повторно замораживать сырое мясо крайне нежелательно, так как это увеличивает риск развития патогенных бактерий.

Что делать с рыбой

Рыба — продукт, который нужно готовить как можно быстрее после разморозки. Эксперты рекомендуют употребить её в пищу в течение суток. Повторная заморозка рыбы может быть особенно опасной, поскольку в этом случае возрастает риск отравления.

Как правильно размораживать рыбу:

Поместите её в холодильник. Это поможет сохранить текстуру и предотвратить рост бактерий.

Избегайте размораживания при комнатной температуре, так как это способствует размягчению и снижению качества продукта.

Почему замораживание один раз — это правило

Единственная заморозка позволяет сохранить продукт максимально свежим и безопасным. При размораживании продукт переходит в зону температур, благоприятных для размножения бактерий. Повторное замораживание фиксирует все вредные изменения, происходящие в этот момент, включая бактерии и разрушение клеточных структур.

Уточнения

Шоковая заморозка — способ заморозки и хранения продуктов питания при −30…−35 °C, отличающийся от обычной заморозки обдувом холодным воздухом, за счет чего процесс ускоряется в 3—10 раз.



