Макароны больше не будут слипаться. Вот что нужно делать

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Как предотвратить прилипание макарон

Чтобы паста приготовилась правильно, важно держать крышку закрытой во время приготовления и постоянно помешивать пасту с помощью ложки или лопатки.

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Макароны с курицей и овощами

Чтобы паста не прилипала, добавьте в приготовленную пасту немного растительного масла. Это может быть как оливковое, так и подсолнечное масло. Впрочем, кокосовое масло или сливочное масло также подойдут для этой цели.

Когда паста сварится, готовую пасту нужно переложить на дуршлаг. Нет необходимости промывать пасту водой после приготовления. Просто слейте лишнюю воду. Вы также можете использовать часть воды для приготовления макарон на сковороде с другими ингредиентами.

Не многие знают, но подсолка воды также поможет предотвратить прилипание макарон. Соль помогает предотвратить слипание крахмала в макаронах. Поэтому во время приготовления пасты следует добавлять одну-две столовые ложки соли на каждый литр воды.

Важен и сам процесс приготовления пищи, и огонь на плите. Для начала важно поставить воду на огонь, добавить соль и подождать, пока она закипит. Только после этого поместите пасту в воду. Затем убавьте огонь до умеренного и периодически помешивайте пасту, чтобы она не прилипала.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni ) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.