Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тара из пластика: реальная польза или привычный страх
Африка убивает Сибирь — мутировавший гриб заражает сосны и угрожает лесам
Бабезиоз у собак: на какие симптомы обратить внимание
Что сделать в январе, чтобы весной не было хлопот: 5 важных задач
Озноб без температуры: что скрывается за этими симптомами
Как жить на 30 тысяч рублей в месяц и при этом откладывать на чёрный день
Кармические последствия негатива: почему нельзя злиться на кошек
Всё о винирах: когда их можно ставить и кому нельзя
Регистрация нового двигателя: что обязательно нужно знать автовладельцам

Макароны больше не будут слипаться. Вот что нужно делать

1:23
Еда

Как предотвратить прилипание макарон

Чтобы паста приготовилась правильно, важно держать крышку закрытой во время приготовления и постоянно помешивать пасту с помощью ложки или лопатки.

Макароны с курицей и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Макароны с курицей и овощами

Чтобы паста не прилипала, добавьте в приготовленную пасту немного растительного масла. Это может быть как оливковое, так и подсолнечное масло. Впрочем, кокосовое масло или сливочное масло также подойдут для этой цели.

Когда паста сварится, готовую пасту нужно переложить на дуршлаг. Нет необходимости промывать пасту водой после приготовления. Просто слейте лишнюю воду. Вы также можете использовать часть воды для приготовления макарон на сковороде с другими ингредиентами.

Не многие знают, но подсолка воды также поможет предотвратить прилипание макарон. Соль помогает предотвратить слипание крахмала в макаронах. Поэтому во время приготовления пасты следует добавлять одну-две столовые ложки соли на каждый литр воды.

Важен и сам процесс приготовления пищи, и огонь на плите. Для начала важно поставить воду на огонь, добавить соль и подождать, пока она закипит. Только после этого поместите пасту в воду. Затем убавьте огонь до умеренного и периодически помешивайте пасту, чтобы она не прилипала.

 

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Россия бьёт рекорды по индексации: в 2025 году россиян ждёт рост ещё нескольких видов пенсионных выплат
Правда ТВ
Россия бьёт рекорды по индексации: в 2025 году россиян ждёт рост ещё нескольких видов пенсионных выплат Аудио 
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Еда и рецепты
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта:Киев готовит Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Последние материалы
Макароны больше не будут слипаться. Вот что нужно делать
Регистрация нового двигателя: что обязательно нужно знать автовладельцам
Всё о винирах: когда их можно ставить и кому нельзя
Морские звёзды и бирюзовые воды: главное чудо Карибского моря
Солнечные вспышки 775 года: как они повлияли на историю викингов
Одежда для спорта: что выбрать, чтобы избежать дискомфорта
Сводка с фронта:Киев готовит
Суеверия о рыжих кошках: как они влияют на нашу жизнь
Какие витамины нужны кошкам: секреты здоровья и долголетия
7 направлений, которые идеальны для зимнего отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.