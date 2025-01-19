Оладьи получатся очень пышными, если вы будете их готовить именно так

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

1. Качественный кефир. Используйте свежий кефир комнатной температуры. Если он будет холодным, реакция соды может замедлиться, и оладьи могут не подняться так сильно.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оладушки

2. Правильная дозировка соды. Важно соблюдать пропорции ингредиентов. Соды должно быть достаточно, чтобы обеспечить подъем теста, но её избыток может придать оладьям неприятный привкус.

3. Не перебивайте тесто. После добавления муки и соды тесто лучше не перемешивать слишком долго. Достаточно просто соединить все ингредиенты до однородной консистенции, а затем оставить тесто "отдохнуть" на 10-15 минут перед жаркой. Это позволит муке впитать жидкость, а реакции между кислым кефиром и содой начнутся, что обеспечит подъём теста.

4. Температура сковороды. Перед тем как начать жарить, убедитесь, что сковорода хорошо разогрета. Масло также должно быть горячим, но не дымиться. Это поможет тесту быстро схватываться снизу и подниматься вверх.

5. Толщина оладий. Выкладывая тесто на сковороду, делайте их небольшими и толстыми. Так они будут равномерно пропекаться внутри и оставаться пышными снаружи.

6. Закрытая крышка. Первые пару минут после того, как вы выложили тесто на сковороду, накройте её крышкой. Это создаст паровой эффект, который поможет оладьям подняться быстрее.

7. Аккуратная переворачивание. Переворачивайте оладьи аккуратно, чтобы не повредить структуру теста. Делайте это, когда нижняя сторона станет золотисто-коричневой.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

