Вы больше не захотите его варить в кастрюле: вкусный и рассыпчатый рис на гарнир в духовке

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт риса станет отличным гарниром, который не требует особых усилий — всё сделает духовка, пока вы будете отдыхать. Результат превосходит по вкусу классический отварной рис. Вы можете дополнить его грибами или мясом, чтобы получилось полноценное блюдо. Сегодня мы поделимся вкусным и простым рецептом риса в духовке на гарнир.

Фото: commons.wikimedia.org by 円周率３パーセント, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рис со специями

Ингредиенты:

Рис — 200 г

Вода — 400 мл

Сливочное масло — 20-30 г

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Соль — 0,5 ч. л.

Черный перец — по вкусу

Чеснок (по желанию) — 2-3 зубчика

Приготовление:

Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте лук до полупрозрачности, затем добавьте морковь и жарьте всё вместе еще 2-3 минуты. Смажьте противень сливочным маслом, выложите обжаренные овощи и промытый рис. Перемешайте и равномерно распределите по противню. Сверху выложите кусочки сливочного масла, черный перец, соль и чеснок (по желанию). Влейте 400 мл кипятка, накройте противень фольгой и поставьте в разогретую духовку на 30-35 минут при температуре 200 градусов. После выключения оставьте на 10 минут в духовке.

Достаньте противень, перемешайте рис. Результат вас приятно удивит: рис получается рассыпчатым и невероятно вкусным, намного лучше отварного!

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения, является основным пищевым продуктом для большей части населения Земли.

