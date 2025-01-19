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Вы больше не захотите его варить в кастрюле: вкусный и рассыпчатый рис на гарнир в духовке

1:38
Еда

Этот рецепт риса станет отличным гарниром, который не требует особых усилий — всё сделает духовка, пока вы будете отдыхать. Результат превосходит по вкусу классический отварной рис. Вы можете дополнить его грибами или мясом, чтобы получилось полноценное блюдо. Сегодня мы поделимся вкусным и простым рецептом риса в духовке на гарнир.

Рис со специями
Фото: commons.wikimedia.org by 円周率３パーセント, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рис со специями

Ингредиенты:

  • Рис — 200 г
  • Вода — 400 мл
  • Сливочное масло — 20-30 г
  • Луковица — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Черный перец — по вкусу
  • Чеснок (по желанию) — 2-3 зубчика

Приготовление:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте лук до полупрозрачности, затем добавьте морковь и жарьте всё вместе еще 2-3 минуты.
  2. Смажьте противень сливочным маслом, выложите обжаренные овощи и промытый рис. Перемешайте и равномерно распределите по противню.
  3. Сверху выложите кусочки сливочного масла, черный перец, соль и чеснок (по желанию).
  4. Влейте 400 мл кипятка, накройте противень фольгой и поставьте в разогретую духовку на 30-35 минут при температуре 200 градусов. После выключения оставьте на 10 минут в духовке.

Достаньте противень, перемешайте рис. Результат вас приятно удивит: рис получается рассыпчатым и невероятно вкусным, намного лучше отварного!

Уточнения

Рис зёрна одноимённого растения, является основным пищевым продуктом для большей части населения Земли.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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