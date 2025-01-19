Вы больше не захотите его варить в кастрюле: вкусный и рассыпчатый рис на гарнир в духовке

Этот рецепт риса станет отличным гарниром, который не требует особых усилий — всё сделает духовка, пока вы будете отдыхать. Результат превосходит по вкусу классический отварной рис. Вы можете дополнить его грибами или мясом, чтобы получилось полноценное блюдо. Сегодня мы поделимся вкусным и простым рецептом риса в духовке на гарнир.
Ингредиенты:
Приготовление:
Достаньте противень, перемешайте рис. Результат вас приятно удивит: рис получается рассыпчатым и невероятно вкусным, намного лучше отварного!
Рис — зёрна одноимённого растения, является основным пищевым продуктом для большей части населения Земли.
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