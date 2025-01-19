Вкусная и хрустящая: готовим квашеную капусту по беспроигрышному классическому рецепту

Зимой многие с нетерпением ждут появления на столе ароматной и хрустящей квашеной капусты. Этот продукт можно употреблять не только как самостоятельное блюдо, но и добавлять в салаты и использовать в качестве гарнира. Классическая рецептура приготовления позволяет создать капусту, которая станет украшением любого стола.
Для засолки 3-литровой банки капусты вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).
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