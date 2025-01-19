Вкусная и хрустящая: готовим квашеную капусту по беспроигрышному классическому рецепту

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой многие с нетерпением ждут появления на столе ароматной и хрустящей квашеной капусты. Этот продукт можно употреблять не только как самостоятельное блюдо, но и добавлять в салаты и использовать в качестве гарнира. Классическая рецептура приготовления позволяет создать капусту, которая станет украшением любого стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Квашеная капуста

Для засолки 3-литровой банки капусты вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 кг капусты;

1 морковь;

1 столовая ложка соли.

Процесс приготовления:

Снимите верхние листья с крупного кочана капусты и удалите кочерыжку. Нарежьте капусту тонкими полосками или небольшими кусочками, а морковь очистите и натрите на крупной тёрке. Для более тонкого и равномерного натирания можно использовать тёрку для моркови по-корейски. Выложите нарезанные овощи на большую плоскую поверхность, добавьте соль и слегка разомните руками. Это поможет капусте выделить сок. Плотно уложите капусту в чистую 3-литровую банку, поставьте её в глубокую миску или кастрюлю, чтобы выделяющийся сок не вытекал на стол. Оставьте капусту при комнатной температуре на 4 дня. В течение этого времени она будет ферментироваться и станет более вкусной и ароматной. Когда процесс ферментации завершится, банку можно убрать в холодильник для хранения.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

