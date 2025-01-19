Нежная курица в сметанном соусе: идеальный вариант для быстрого ужина

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

У нас есть для вас рецепт невероятно сочной и нежной курицы, который готовится всего за 20 минут. Это идеальное блюдо для тех, у кого мало времени на кухне.

Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Курица в сметанном соусе

Для приготовления вам понадобятся:

500 г куриных бедрышек;

130 мл сметаны (можно использовать любую жирность);

50 мл воды;

2 зубчика чеснока;

Соль и черный молотый перец по вкусу;

Сушёная зелень (по желанию);

2-3 лавровых листа;

Скороварка (если нет, то время приготовления будет в 3-4 раза больше).

Приготовление:

Куриные бедрышки посолите, поперчите и присыпьте сушеной зеленью. Добавьте лавровые листья и выдавите чеснок. Залейте курицу 15% сметаной и добавьте немного воды (примерно 50 мл). Переложите курицу в скороварку и закройте крышкой. После закипания готовьте на среднем огне в течение 20 минут.

Подавайте курицу с любым гарниром, например, с макаронами или морковью в сливках.

Если у вас нет скороварки, время приготовления увеличится в 3-4 раза. В качестве альтернативы сметане можно использовать плавленый сырок, который придаст курице нежный сливочный вкус.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

