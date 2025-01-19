Нежная курица в сметанном соусе: идеальный вариант для быстрого ужина

У нас есть для вас рецепт невероятно сочной и нежной курицы, который готовится всего за 20 минут. Это идеальное блюдо для тех, у кого мало времени на кухне.
Для приготовления вам понадобятся:
Приготовление:
Подавайте курицу с любым гарниром, например, с макаронами или морковью в сливках.
Если у вас нет скороварки, время приготовления увеличится в 3-4 раза. В качестве альтернативы сметане можно использовать плавленый сырок, который придаст курице нежный сливочный вкус.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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