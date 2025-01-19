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Нежная курица в сметанном соусе: идеальный вариант для быстрого ужина

1:20
Еда

У нас есть для вас рецепт невероятно сочной и нежной курицы, который готовится всего за 20 минут. Это идеальное блюдо для тех, у кого мало времени на кухне.

Курица в сметанном соусе
Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Курица в сметанном соусе

Для приготовления вам понадобятся:

  • 500 г куриных бедрышек;
  • 130 мл сметаны (можно использовать любую жирность);
  • 50 мл воды;
  • 2 зубчика чеснока;
  • Соль и черный молотый перец по вкусу;
  • Сушёная зелень (по желанию);
  • 2-3 лавровых листа;
  • Скороварка (если нет, то время приготовления будет в 3-4 раза больше).

Приготовление:

  1. Куриные бедрышки посолите, поперчите и присыпьте сушеной зеленью.
  2. Добавьте лавровые листья и выдавите чеснок.
  3. Залейте курицу 15% сметаной и добавьте немного воды (примерно 50 мл).
  4. Переложите курицу в скороварку и закройте крышкой.
  5. После закипания готовьте на среднем огне в течение 20 минут.

Подавайте курицу с любым гарниром, например, с макаронами или морковью в сливках.
Если у вас нет скороварки, время приготовления увеличится в 3-4 раза. В качестве альтернативы сметане можно использовать плавленый сырок, который придаст курице нежный сливочный вкус.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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