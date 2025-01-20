Мясо, овощи и молоко: что не стоит класть в морозилку

Заморозка считается одним из самых удобных способов хранения продуктов. Однако не всё подходит для этого метода, и важно учитывать, как заморозка влияет на вкус и качество продуктов.
Терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что хотя замороженные продукты почти не портятся, со временем они теряют вкус и полезные свойства. Есть несколько категорий продуктов, которые лучше не подвергать заморозке:
Замороженное мясо изменяет свою структуру из-за повреждения кристаллами льда. Это влияет на его текстуру и вкусовые качества.
Картофель становится сладким, а огурцы и кабачки после разморозки превращаются в кашу.
Яблоки и груши теряют свою структуру, становясь мягкими и водянистыми.
Хотя заморозка продлевает срок хранения, текстура и вкус молока, йогурта или сметаны становятся сомнительными.
Совсем другое дело — промышленная заморозка. Этот метод используется для быстрого охлаждения продуктов, что позволяет сохранить их структуру, вкус и полезные вещества. Диетолог Надежда Чернышова отмечает, что:
Если вы хотите замораживать продукты дома, отдавайте предпочтение ягодам, зелени и бульонам. Они сохраняют свою текстуру и полезные свойства лучше других продуктов. Для овощей и фруктов с высоким содержанием воды лучше выбирать уже замороженные промышленные аналоги.
Шоковая заморозка — способ заморозки и хранения продуктов питания при −30…−35 °C, отличающийся от обычной заморозки обдувом холодным воздухом, за счет чего процесс ускоряется в 3—10 раз.
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