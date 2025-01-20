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Мясо, овощи и молоко: что не стоит класть в морозилку

1:54
Еда

Заморозка считается одним из самых удобных способов хранения продуктов. Однако не всё подходит для этого метода, и важно учитывать, как заморозка влияет на вкус и качество продуктов.

Мясо
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
Мясо

Какие продукты не стоит замораживать

Терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что хотя замороженные продукты почти не портятся, со временем они теряют вкус и полезные свойства. Есть несколько категорий продуктов, которые лучше не подвергать заморозке:

Мясо

Замороженное мясо изменяет свою структуру из-за повреждения кристаллами льда. Это влияет на его текстуру и вкусовые качества.

Овощи, богатые водой

Картофель становится сладким, а огурцы и кабачки после разморозки превращаются в кашу.

Некоторые фрукты

Яблоки и груши теряют свою структуру, становясь мягкими и водянистыми.

Молочные продукты

Хотя заморозка продлевает срок хранения, текстура и вкус молока, йогурта или сметаны становятся сомнительными.

Промышленная заморозка: в чём её преимущество

Совсем другое дело — промышленная заморозка. Этот метод используется для быстрого охлаждения продуктов, что позволяет сохранить их структуру, вкус и полезные вещества. Диетолог Надежда Чернышова отмечает, что:

  • Чем быстрее заморозка, тем больше витаминов и микроэлементов сохраняется.
  • Замороженные таким образом овощи и фрукты можно смело покупать круглый год.

Совет

Если вы хотите замораживать продукты дома, отдавайте предпочтение ягодам, зелени и бульонам. Они сохраняют свою текстуру и полезные свойства лучше других продуктов. Для овощей и фруктов с высоким содержанием воды лучше выбирать уже замороженные промышленные аналоги.

Уточнения

Шоковая заморозка — способ заморозки и хранения продуктов питания при −30…−35 °C, отличающийся от обычной заморозки обдувом холодным воздухом, за счет чего процесс ускоряется в 3—10 раз.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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