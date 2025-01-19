Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашнее отбеливание зубов: опасный тренд или полезная находка
Приготовьте эфирное масло из апельсинов сами — самый простой рецепт
Ваши действия при осложнённых родах у питомца: советы владельцам
Дима Билан подружился со страусом
Ошибки в питании детей, которые чаще всего допускают родители: они приводят к набору веса
Зимой кожа страдает: как избавиться от заусенцев раз и навсегда
Домашняя чистка золота: чем почистить, чтобы не испортить
Фитнес в декрете: 9 упражнений которые можно выполнять с малышом
Спрос на шотландский аналог русской няни вырос на мировом рынке

Главный компаньон борща: готовим вкуснейшее солёное сало

1:36
Еда

Сало — это не просто деликатес, это истинный символ русской кухни. Но как сделать его по-настоящему вкусным? Простой рецепт соленого сала с ароматными приправами откроет для вас мир новых вкусов.

сало
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сало

Ингредиенты

  • 1 кг сала
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки соли
  • 1 чайная ложка черного перца
  • 1 чайная ложка кориандра
  • Лавровый лист, перец горошком по вкусу

Приготовление

  • Подготовка сала. Выбирайте свежее сало с прослойками мяса. Нарежьте его на куски, удобные для закладки.
  • Смешиваем приправы. В небольшой миске соедините соль, черный перец, кориандр и измельченный чеснок.
  • Обмазываем. Обваляйте куски сала в смеси приправ, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт.
  • Упаковка. Положите сало в контейнер, чередуя слои с лавровым листом и горошком.
  • Настаиваем. Закройте контейнер и уберите в холодильник на 3-4 дня.

Рекомендации по подаче

Соленое сало отлично сочетается с ржаным хлебом, свежими овощами и зеленью. Простой и аппетитный способ угостить гостей — нарезать сало тонкими ломтиками и подать на закуску.

Такой подход к приготовлению сала с добавлением ароматных специй обеспечит его неповторимый вкус и сделает вашу закуску любимой на любом столе. Не забудьте попробовать этот рецепт и поделиться с друзьями!

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Последние материалы
Зимой кожа страдает: как избавиться от заусенцев раз и навсегда
Главный компаньон борща: готовим вкуснейшее солёное сало
Домашняя чистка золота: чем почистить, чтобы не испортить
Фитнес в декрете: 9 упражнений которые можно выполнять с малышом
Спрос на шотландский аналог русской няни вырос на мировом рынке
Останки древнейшего человека не то, о чем мы думали — это другое существо
Тренировки для мужчин и женщин: в чём принципиальная разница
Исследование мозга раскрывает механизмы формирования аутизма
5 критичных ошибок, которые делают почти все при ремонте
Как ускорить компостирование: простой лайфхак для садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.