Главный компаньон борща: готовим вкуснейшее солёное сало

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Сало — это не просто деликатес, это истинный символ русской кухни. Но как сделать его по-настоящему вкусным? Простой рецепт соленого сала с ароматными приправами откроет для вас мир новых вкусов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сало

Ингредиенты

1 кг сала

2-3 зубчика чеснока

2 столовые ложки соли

1 чайная ложка черного перца

1 чайная ложка кориандра

Лавровый лист, перец горошком по вкусу

Приготовление

Подготовка сала. Выбирайте свежее сало с прослойками мяса. Нарежьте его на куски, удобные для закладки.

Смешиваем приправы. В небольшой миске соедините соль, черный перец, кориандр и измельченный чеснок.

Обмазываем. Обваляйте куски сала в смеси приправ, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт.

Упаковка. Положите сало в контейнер, чередуя слои с лавровым листом и горошком.

Настаиваем. Закройте контейнер и уберите в холодильник на 3-4 дня.

Рекомендации по подаче

Соленое сало отлично сочетается с ржаным хлебом, свежими овощами и зеленью. Простой и аппетитный способ угостить гостей — нарезать сало тонкими ломтиками и подать на закуску.

Такой подход к приготовлению сала с добавлением ароматных специй обеспечит его неповторимый вкус и сделает вашу закуску любимой на любом столе. Не забудьте попробовать этот рецепт и поделиться с друзьями!

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

