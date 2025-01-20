Готовые завтраки: как сделать их лучше с помощью простых добавок

Готовые завтраки — удобное решение для занятых людей, но вокруг них не утихают споры. Диетолог Наталья Круглова уверена: быстрые завтраки не всегда вредны. Главное — правильно выбирать продукты.
Хлопья, "звёздочки", мюсли и каши, которые нужно просто заправить молоком или йогуртом, спасают утро для многих семей. Особенно их ценят женщины, которые каждый день готовят завтрак для всей семьи. Однако бытует мнение, что такие продукты не полезны для здоровья.
Диетолог Наталья Круглова объясняет: не все готовые завтраки одинаково плохи. Если в их составе есть цельнозерновые продукты и минимальное количество сахара, они могут быть вполне сбалансированными.
Важные критерии выбора:
"Не должно быть избытка сахара или соли. В основе должны быть только натуральные ингредиенты", — уточняет врач.
Для улучшения питательной ценности добавьте в блюдо:
Это дополнение не только обогатит завтрак витаминами, но и сделает его более вкусным.
Несмотря на удобство, готовые завтраки не могут заменить полноценные блюда, такие как каши, омлеты или творог. Поэтому употреблять их ежедневно не рекомендуется. Они подходят скорее как исключение или быстрый вариант на утро, когда нет времени на приготовление.
Мю́сли — хлопья, приготовленные из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй.
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