Новый тренд в кофейной культуре: лавровый лист в чашке

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе давно стал основой для экспериментов с добавками. Многие обожают его с молоком, корицей, лимоном или даже каплей алкоголя. Но вы пробовали добавить в чашку лавровый лист? Этот необычный ингредиент не только изменит вкус, но и принесёт дополнительную пользу вашему напитку.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

Почему лавровый лист

Лавровый лист придаёт кофе пикантную, немного пряную нотку. Однако его ценность заключается не только во вкусе. При добавлении в горячий напиток приправа начинает отдавать витамины и минералы, такие как:

Калий, натрий, фосфор, железо, кальций.

Витамины В, С, А, РР.

Чем полезен кофе с лавровым листом

Этот оригинальный напиток обладает целым рядом полезных свойств:

Противовоспалительное и антисептическое действие.

Улучшение метаболизма и пищеварения.

Положительное влияние на нервную систему.

Снятие усталости и нервного напряжения.

Кофе с лавровым листом можно рассматривать как натуральный антидепрессант, который не только бодрит, но и помогает справляться с напряжением.

Как приготовить кофе с лавровым листом

Эксперты рекомендуют добавлять лавровый лист сразу после заваривания. Чтобы избежать горечи, извлеките лист из чашки через минуту. Напиток лучше пить в первой половине дня, чтобы его тонизирующий эффект был максимально полезен.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.



