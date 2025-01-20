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Новый тренд в кофейной культуре: лавровый лист в чашке

1:30
Еда

Кофе давно стал основой для экспериментов с добавками. Многие обожают его с молоком, корицей, лимоном или даже каплей алкоголя. Но вы пробовали добавить в чашку лавровый лист? Этот необычный ингредиент не только изменит вкус, но и принесёт дополнительную пользу вашему напитку.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Почему лавровый лист

Лавровый лист придаёт кофе пикантную, немного пряную нотку. Однако его ценность заключается не только во вкусе. При добавлении в горячий напиток приправа начинает отдавать витамины и минералы, такие как:

  • Калий, натрий, фосфор, железо, кальций.
  • Витамины В, С, А, РР.

Чем полезен кофе с лавровым листом

Этот оригинальный напиток обладает целым рядом полезных свойств:

  • Противовоспалительное и антисептическое действие.
  • Улучшение метаболизма и пищеварения.
  • Положительное влияние на нервную систему.
  • Снятие усталости и нервного напряжения.

Кофе с лавровым листом можно рассматривать как натуральный антидепрессант, который не только бодрит, но и помогает справляться с напряжением.

Как приготовить кофе с лавровым листом

Эксперты рекомендуют добавлять лавровый лист сразу после заваривания. Чтобы избежать горечи, извлеките лист из чашки через минуту. Напиток лучше пить в первой половине дня, чтобы его тонизирующий эффект был максимально полезен.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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