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Изысканный холостяцкий ужин: пельмени в стиле карбонары

1:55
Еда

Пельмени — символ русской кухни, а карбонара — одно из самых популярных итальянских блюд. Что получится, если объединить эти два рецепта? Неповторимое сочетание! Пельмени в соусе карбонара — это вкусно, сытно и необычно. Готовится блюдо просто, но результат впечатляет всех.

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Ингредиенты

  • Пельмени — 500 г
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Яичный желток — 2 шт.
  • Пармезан (тертый) — 50 г
  • Грудинка или бекон — 150 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Варка пельменей

Пельмени отварите в подсоленной воде до готовности. Затем аккуратно откиньте их на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю влагу.

Приготовление соуса

На разогретой сковороде растопите сливочное масло. Добавьте нарезанную кубиками грудинку или бекон и обжаривайте до румяной корочки. Затем выдавите зубчик чеснока, обжарьте его пару секунд и уберите.

Смешивание соуса

В небольшой миске соедините сливки, яичные желтки и половину тертого пармезана. Хорошо перемешайте венчиком.

Финальный штрих

К обжаренному бекону добавьте пельмени, перемешайте и влейте сливочную смесь. Готовьте на слабом огне, постоянно помешивая, пока соус слегка загустеет. Не допускайте закипания.

Подача

Готовые пельмени карбонара выложите на тарелки, посыпьте оставшимся пармезаном и свежемолотым перцем.

Советы

  • Чтобы соус получился идеально гладким, используйте охлажденные сливки.
  • Можно добавить свежую зелень для украшения: базилик или петрушку.
  • Подайте блюдо с белым вином, чтобы подчеркнуть вкус.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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