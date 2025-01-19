Изысканный холостяцкий ужин: пельмени в стиле карбонары

Пельмени — символ русской кухни, а карбонара — одно из самых популярных итальянских блюд. Что получится, если объединить эти два рецепта? Неповторимое сочетание! Пельмени в соусе карбонара — это вкусно, сытно и необычно. Готовится блюдо просто, но результат впечатляет всех.
Пельмени отварите в подсоленной воде до готовности. Затем аккуратно откиньте их на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю влагу.
На разогретой сковороде растопите сливочное масло. Добавьте нарезанную кубиками грудинку или бекон и обжаривайте до румяной корочки. Затем выдавите зубчик чеснока, обжарьте его пару секунд и уберите.
В небольшой миске соедините сливки, яичные желтки и половину тертого пармезана. Хорошо перемешайте венчиком.
К обжаренному бекону добавьте пельмени, перемешайте и влейте сливочную смесь. Готовьте на слабом огне, постоянно помешивая, пока соус слегка загустеет. Не допускайте закипания.
Готовые пельмени карбонара выложите на тарелки, посыпьте оставшимся пармезаном и свежемолотым перцем.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
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