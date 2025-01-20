Эти два фрукта сделают зиму ярче: польза и вкусовые секреты

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

В конце января на прилавках магазинов появляются свежие грейпфруты и помело. Это именно то время, когда цитрусовые достигают своей максимальной зрелости, становясь не только полезными, но и невероятно сладкими. Если вы хотите насладиться их вкусом в полной мере, сейчас — лучшее время для покупки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грейпфрут

Грейпфрут: символ здоровья

Грейпфрут давно стал символом здорового образа жизни.

Этот фрукт:

Улучшает обмен веществ,

Содействует похудению,

Обогащает организм витамином С и антиоксидантами.

Благодаря своим свойствам, грейпфрут помогает в профилактике простуд, что особенно важно зимой. Употреблять его можно в свежем виде, добавлять в салаты или использовать для приготовления полезных коктейлей.

Помело: крупнейший из цитрусовых

Помело — настоящий гигант среди цитрусовых. Его мякоть сочетает в себе сладкие и слегка кислые ноты, что делает фрукт идеальным для гурманов.

Этот экзотический плод богат:

Калием,

Магнием,

Витаминами, которые поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Помело прекрасно дополняет десерты и салаты, придавая им свежесть и яркий вкус.

Уточнения

Грейпфру́т — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.



