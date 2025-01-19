Вкус детства: готовим рецепты по классическому советскому рецепту

Чебуреки с хрустящей корочкой и сочной начинкой — это классика, которая нравится всем. Узнайте, как приготовить их максимально близко к традиционному рецепту, сохранив золотистый цвет теста и насыщенный вкус начинки. Этот рецепт почти по ГОСТу подарит вам вкус детства!
Для теста:
Для начинки:
Просейте муку, добавьте соль и сделайте углубление. Влейте теплую воду, растительное масло и водку. Замесите эластичное тесто, накройте его полотенцем и оставьте на 30 минут "отдохнуть".
Лук измельчите в блендере или нарежьте очень мелко. Смешайте его с фаршем, добавьте воду, соль и перец. Начинка должна быть сочной, поэтому не бойтесь добавлять жидкости.
Разделите тесто на небольшие кусочки. Каждый раскатайте в тонкий круг, выложите начинку на одну половину и накройте второй. Края хорошо защипните, чтобы сок не вытекал при жарке.
Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте чебуреки с двух сторон до золотистой корочки. Выложите готовые на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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