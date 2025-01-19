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Вкус детства: готовим рецепты по классическому советскому рецепту

2:00
Еда

Чебуреки с хрустящей корочкой и сочной начинкой — это классика, которая нравится всем. Узнайте, как приготовить их максимально близко к традиционному рецепту, сохранив золотистый цвет теста и насыщенный вкус начинки. Этот рецепт почти по ГОСТу подарит вам вкус детства!

Чебуреки
Фото: Designed by Freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 500 г
  • Вода — 200 мл
  • Соль — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Водка — 1 ст. л.

Для начинки:

  • Фарш (смешанный или говяжий) — 400 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Вода или бульон — 100 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Приготовление теста

Просейте муку, добавьте соль и сделайте углубление. Влейте теплую воду, растительное масло и водку. Замесите эластичное тесто, накройте его полотенцем и оставьте на 30 минут "отдохнуть".

Подготовка начинки

Лук измельчите в блендере или нарежьте очень мелко. Смешайте его с фаршем, добавьте воду, соль и перец. Начинка должна быть сочной, поэтому не бойтесь добавлять жидкости.

Формирование чебуреков

Разделите тесто на небольшие кусочки. Каждый раскатайте в тонкий круг, выложите начинку на одну половину и накройте второй. Края хорошо защипните, чтобы сок не вытекал при жарке.

Жарка

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте чебуреки с двух сторон до золотистой корочки. Выложите готовые на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Секреты приготовления

  • Водка делает тесто более хрустящим, не бойтесь добавлять её в рецепт.
  • Для яркого аромата в фарш можно добавить немного зиры или чеснока.
  • Сочность начинки зависит от количества лука и жидкости.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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