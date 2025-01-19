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Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу

1:45
Еда

Этот салат — идеальное решение для тех, кто ищет вкусное, сытное и быстрое блюдо. Сочетание фасоли, копченой колбасы и пикантных ингредиентов делает его любимым у многих. Расскажем, как приготовить этот салат, чтобы все остались довольны.

Красная фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Красная фасоль

Ингредиенты для салата

  • Консервированная фасоль — 1 банка (400 г)
  • Копченая колбаса — 200 г
  • Маринованные огурцы — 2-3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Майонез — 2-3 ст. л.
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Как приготовить салат

Подготовка ингредиентов

Нарежьте копченую колбасу тонкой соломкой. Огурцы и лук измельчите мелкими кубиками. Если лук слишком острый, обдайте его кипятком, чтобы убрать горечь.

Фасоль

Слейте жидкость с консервированной фасоли. При желании можно промыть её холодной водой, чтобы убрать излишки соли.

Смешивание компонентов

В глубокой миске соедините фасоль, колбасу, огурцы и лук. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно пропитались.

Украшение и подача

Перед подачей украсьте салат свежей зеленью. Это придаст блюду свежий аромат и яркий вид.

Полезные советы

Для разнообразия вкуса можно добавить вареное яйцо или свежий болгарский перец.
Если вы предпочитаете более легкий вариант, замените майонез натуральным йогуртом.
Вместо копченой колбасы можно использовать вареную или даже обжаренное мясо.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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