Докторская колбаса: что изменилось с момента её появления

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Докторская колбаса остается одним из самых популярных полуфабрикатов у россиян. Однако как изменился этот продукт с момента его появления, и как выбрать наиболее безопасный вариант? На эти вопросы ответила диетолог Елена Соломатина.

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История и современность

Когда "докторская" колбаса только появилась на прилавках, она была полезным и легкоусваиваемым продуктом, созданным по строгим стандартам ГОСТа. Колбасу готовили из перетёртого мяса, и её цель заключалась в восстановлении здоровья человека. Именно поэтому продукт получил своё название.

Однако с годами состав колбасы изменился. Сегодня докторская всё ещё может быть включена в рацион, если нет серьёзных проблем со здоровьем, таких как атеросклероз, лишний вес или высокий уровень холестерина.

Что искать в составе

Чтобы выбрать качественную докторскую колбасу, обращайте внимание на её состав. Диетолог советует выбирать продукт, в котором содержатся:

Натуральное мясо (не механической обвалки).

Вода, соль, перец.

Допускается наличие нитрита натрия, фосфатов и держателей влаги.

Эти добавки необходимы для современного производства, но важно, чтобы их было минимальное количество. Избегайте колбасы с большим количеством "Е-шек", крахмала, растительного белка и глутамата натрия.

Как определить качество по внешнему виду

Цвет: Колбаса должна быть розоватой, но не слишком яркой или "ядовитой". Слишком насыщенный цвет может указывать на избыток нитрита натрия. Текстура: При сжатии качественная колбаса не выделяет влагу. Цена: Слишком дешёвые варианты, как правило, свидетельствуют о низком качестве.

Сколько можно есть

Переработанное мясо, включая докторскую колбасу, следует употреблять в умеренных количествах. Один кружок колбасы на цельнозерновом хлебе с овощами — допустимый вариант бутерброда, отметила Елена Соломатина.

Уточнения

«До́кторская» — популярный в СССР и на постсоветском пространстве сорт варёной колбасы высшего сорта, соответствующий ГОСТ 23670-79. Диетический продукт бледно-розового цвета с пониженным содержанием жиров.



