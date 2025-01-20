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Докторская колбаса: что изменилось с момента её появления

2:08
Еда

Докторская колбаса остается одним из самых популярных полуфабрикатов у россиян. Однако как изменился этот продукт с момента его появления, и как выбрать наиболее безопасный вариант? На эти вопросы ответила диетолог Елена Соломатина.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

История и современность

Когда "докторская" колбаса только появилась на прилавках, она была полезным и легкоусваиваемым продуктом, созданным по строгим стандартам ГОСТа. Колбасу готовили из перетёртого мяса, и её цель заключалась в восстановлении здоровья человека. Именно поэтому продукт получил своё название.

Однако с годами состав колбасы изменился. Сегодня докторская всё ещё может быть включена в рацион, если нет серьёзных проблем со здоровьем, таких как атеросклероз, лишний вес или высокий уровень холестерина.

Что искать в составе

Чтобы выбрать качественную докторскую колбасу, обращайте внимание на её состав. Диетолог советует выбирать продукт, в котором содержатся:

  • Натуральное мясо (не механической обвалки).
  • Вода, соль, перец.
  • Допускается наличие нитрита натрия, фосфатов и держателей влаги.

Эти добавки необходимы для современного производства, но важно, чтобы их было минимальное количество. Избегайте колбасы с большим количеством "Е-шек", крахмала, растительного белка и глутамата натрия.

Как определить качество по внешнему виду

  1. Цвет: Колбаса должна быть розоватой, но не слишком яркой или "ядовитой". Слишком насыщенный цвет может указывать на избыток нитрита натрия.
  2. Текстура: При сжатии качественная колбаса не выделяет влагу.
  3. Цена: Слишком дешёвые варианты, как правило, свидетельствуют о низком качестве.

Сколько можно есть

Переработанное мясо, включая докторскую колбасу, следует употреблять в умеренных количествах. Один кружок колбасы на цельнозерновом хлебе с овощами — допустимый вариант бутерброда, отметила Елена Соломатина.

Уточнения

«До́кторская» — популярный в СССР и на постсоветском пространстве сорт варёной колбасы высшего сорта, соответствующий ГОСТ 23670-79. Диетический продукт бледно-розового цвета с пониженным содержанием жиров.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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