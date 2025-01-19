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Приготовьте вкуснейший мандариновый джем, пока у них не закончился сезон

2:01
Еда

Ароматный мандариновый джем — идеальное дополнение к завтраку или чаю. Его можно намазывать на тосты, добавлять в выпечку или подавать с сырной тарелкой. Домашний джем гораздо вкуснее магазинного, ведь вы контролируете качество ингредиентов. Расскажем, как приготовить этот десерт просто и быстро.

Апельсиновый соус
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсиновый соус

Что понадобится для приготовления джема

  • 1 кг мандаринов
  • 500 г сахара
  • 1 лимон
  • Вода — 250 мл

Этапы приготовления

Подготовка мандаринов

Очистите мандарины от кожуры, удалите косточки. Если мякоть слишком волокнистая, можно пробить ее в блендере до состояния пюре.

Подготовка лимона

Лимон нарежьте тонкими кружками, удалите косточки и добавьте к мандариновому пюре. Кожуру лимона оставлять не нужно.

Смешивание ингредиентов

В кастрюлю выложите мандариновое пюре, добавьте сахар и воду. Перемешайте, чтобы сахар начал растворяться. Оставьте на 30 минут, чтобы смесь настоялась.

Тепловая обработка

Поставьте кастрюлю на слабый огонь. Постепенно доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Варите джем 30-40 минут, пока он не загустеет. Чтобы проверить готовность, капните немного джема на тарелку: если капля держит форму, десерт готов.

Разлив по банкам

Простерилизуйте стеклянные банки и крышки. Разлейте горячий джем по банкам, плотно закройте и оставьте остывать при комнатной температуре. Храните в холодильнике или в прохладном месте.

Советы для насыщенного вкуса

Для более выраженного аромата добавьте немного корицы или ванили в процессе варки.
Если джем получился слишком сладким, добавьте еще несколько капель лимонного сока.
Любители текстуры могут добавить в готовый джем кусочки мандариновой цедры.

Уточнения

Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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