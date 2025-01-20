Торт из курицы: как сделать оригинальное и полезное блюдо

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот необычный торт станет настоящей находкой для тех, кто ищет полезные и оригинальные блюда. Куриная грудка, творог и овощи — идеальное сочетание белков и клетчатки. Такая подача не только удивит ваших гостей, но и порадует вкусовыми качествами!

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Ингредиенты

Для коржей:

Куриная грудка — 500 г

Яйца — 2 шт.

Соль и перец — по вкусу

Для творожно-овощного крема:

Творог — 180 г

Овощное ассорти (на ваш вкус)

Белок от 2 яиц

Соль и перец — по вкусу

Зелень (по желанию)

Приготовление

1. Готовим коржи

Нарежьте куриную грудку мелкими кусочками или измельчите в фарш.

В глубокой миске смешайте курицу, желтки, соль и перец.

Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте. Если хотите, можно сразу сформировать несколько коржей.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

Остудите коржи. Если готовили один большой корж, аккуратно разрежьте его на 2-3 части.

2. Готовим творожно-овощной крем

Потушите овощное ассорти на сковороде, добавив соль и перец по вкусу.

В миске соедините творог, белки и тушёные овощи.

Перемешайте до однородной массы, при необходимости добавив специи.

3. Сборка торта

Уложите первый корж на пергамент или в форму для запекания.

Равномерно распределите часть творожно-овощного крема по поверхности коржа.

Накройте следующим коржом и повторите процесс.

Последний корж также покройте кремом сверху и по бокам.

4. Финальная выпечка

Поместите собранный торт в духовку, разогретую до 180°C, и запекайте 20 минут.

Подача

После выпечки украсьте торт свежей зеленью по желанию. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Это блюдо идеально подойдёт для праздничного ужина или семейной трапезы.

Приятного аппетита!

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.





