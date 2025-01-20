Торт из курицы: как сделать оригинальное и полезное блюдо

Этот необычный торт станет настоящей находкой для тех, кто ищет полезные и оригинальные блюда. Куриная грудка, творог и овощи — идеальное сочетание белков и клетчатки. Такая подача не только удивит ваших гостей, но и порадует вкусовыми качествами!
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе
Ингредиенты
Для коржей:
Куриная грудка — 500 г
Яйца — 2 шт.
Соль и перец — по вкусу
Для творожно-овощного крема:
Творог — 180 г
Овощное ассорти (на ваш вкус)
Белок от 2 яиц
Соль и перец — по вкусу
Зелень (по желанию)
Приготовление
1. Готовим коржи
Нарежьте куриную грудку мелкими кусочками или измельчите в фарш.
В глубокой миске смешайте курицу, желтки, соль и перец.
Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте. Если хотите, можно сразу сформировать несколько коржей.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки.
Остудите коржи. Если готовили один большой корж, аккуратно разрежьте его на 2-3 части.
2. Готовим творожно-овощной крем
Потушите овощное ассорти на сковороде, добавив соль и перец по вкусу.
В миске соедините творог, белки и тушёные овощи.
Перемешайте до однородной массы, при необходимости добавив специи.
3. Сборка торта
Уложите первый корж на пергамент или в форму для запекания.
Равномерно распределите часть творожно-овощного крема по поверхности коржа.
Накройте следующим коржом и повторите процесс.
Последний корж также покройте кремом сверху и по бокам.
4. Финальная выпечка
Поместите собранный торт в духовку, разогретую до 180°C, и запекайте 20 минут.
Подача
После выпечки украсьте торт свежей зеленью по желанию. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Это блюдо идеально подойдёт для праздничного ужина или семейной трапезы.
Приятного аппетита!
Уточнения
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.