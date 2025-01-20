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Торт из курицы: как сделать оригинальное и полезное блюдо

2:16
Еда

Этот необычный торт станет настоящей находкой для тех, кто ищет полезные и оригинальные блюда. Куриная грудка, творог и овощи — идеальное сочетание белков и клетчатки. Такая подача не только удивит ваших гостей, но и порадует вкусовыми качествами!

куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе

Ингредиенты

Для коржей:

  • Куриная грудка — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль и перец — по вкусу
  • Для творожно-овощного крема:
  • Творог — 180 г
  • Овощное ассорти (на ваш вкус)
  • Белок от 2 яиц
  • Соль и перец — по вкусу
  • Зелень (по желанию)

Приготовление

1. Готовим коржи

  • Нарежьте куриную грудку мелкими кусочками или измельчите в фарш.
  • В глубокой миске смешайте курицу, желтки, соль и перец.
  • Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте. Если хотите, можно сразу сформировать несколько коржей.
  • Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки.
  • Остудите коржи. Если готовили один большой корж, аккуратно разрежьте его на 2-3 части.

2. Готовим творожно-овощной крем

  • Потушите овощное ассорти на сковороде, добавив соль и перец по вкусу.
  • В миске соедините творог, белки и тушёные овощи.
  • Перемешайте до однородной массы, при необходимости добавив специи.

3. Сборка торта

  • Уложите первый корж на пергамент или в форму для запекания.
  • Равномерно распределите часть творожно-овощного крема по поверхности коржа.
  • Накройте следующим коржом и повторите процесс.
  • Последний корж также покройте кремом сверху и по бокам.

4. Финальная выпечка

  • Поместите собранный торт в духовку, разогретую до 180°C, и запекайте 20 минут.

Подача

После выпечки украсьте торт свежей зеленью по желанию. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Это блюдо идеально подойдёт для праздничного ужина или семейной трапезы.

Приятного аппетита!

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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