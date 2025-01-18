Рассказываем, как сделать простой салат с капустой еще вкуснее

Как превратить простой овощной салат в кулинарный шедевр? Достаточно немного изменить заправку! Салат "Щетка" — это не только полезный, но и невероятно вкусный способ освежить рацион. А благодаря азиатскому акценту блюдо заиграет новыми красками.
Основу салата составляют овощи с высоким содержанием клетчатки: морковь, капуста и свекла. Они помогают организму мягко очищаться, поддерживая здоровье пищеварения. Но главное — это заправка. Она сочетает соевый соус, рисовый уксус, немного острого перца и кунжутное масло. Такой микс добавляет блюду яркость и легкую пикантность.
Салат "Щетка" с азиатской заправкой — это не только полезное, но и удивительно вкусное блюдо, которое подойдет для легкого перекуса или в качестве гарнира.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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