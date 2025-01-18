Рассказываем, как сделать простой салат с капустой еще вкуснее

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Как превратить простой овощной салат в кулинарный шедевр? Достаточно немного изменить заправку! Салат "Щетка" — это не только полезный, но и невероятно вкусный способ освежить рацион. А благодаря азиатскому акценту блюдо заиграет новыми красками.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Почему этот салат стоит попробовать

Основу салата составляют овощи с высоким содержанием клетчатки: морковь, капуста и свекла. Они помогают организму мягко очищаться, поддерживая здоровье пищеварения. Но главное — это заправка. Она сочетает соевый соус, рисовый уксус, немного острого перца и кунжутное масло. Такой микс добавляет блюду яркость и легкую пикантность.

Как приготовить

Натрите свежую морковь и свеклу на крупной терке. Белокочанную или пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Для заправки смешайте соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, немного сахара и мелко нарезанный острый перец. Если любите насыщенный вкус, добавьте сок лайма или лимона. Полейте овощи заправкой и тщательно перемешайте. Дайте салату немного настояться в холодильнике.

Полезные советы

Чтобы салат стал еще вкуснее, добавьте свежую зелень, например, кинзу или петрушку.

Для хрустящей текстуры можно использовать немного измельченных орехов или обжаренные семена кунжута.

Салат "Щетка" с азиатской заправкой — это не только полезное, но и удивительно вкусное блюдо, которое подойдет для легкого перекуса или в качестве гарнира.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

