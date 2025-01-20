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Этот популярный завтрак может стать причиной проблем со здоровьем

1:23
Еда

Манная каша — популярное блюдо как среди детей, так и взрослых. Однако, по мнению доктора Александра Мясникова, её польза сильно преувеличена. Более того, чрезмерное употребление этого блюда может навредить здоровью.

Манная каша
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Чем опасна манная каша

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач подчеркнул, что манная каша состоит преимущественно из быстрых углеводов. Это означает, что:

Углеводы из каши быстро расщепляются, провоцируя резкие скачки уровня сахара в крови.
Постоянное употребление таких продуктов может стать одной из причин развития сахарного диабета.

"Манная каша — это самый неправильный продукт: там в основном быстрые углеводы, очень быстрые, крахмал, и особой пользы она не несет", — заявил доктор Мясников.

Стоит ли отказываться от манной каши

Сам по себе этот продукт не опасен, если употреблять его в умеренных количествах. Однако врачи советуют разнообразить рацион, добавляя более полезные альтернативы:

  • Каши из цельнозерновых круп, таких как овсянка или гречка, которые содержат больше клетчатки и полезных веществ.
  • Продукты с низким гликемическим индексом, способствующие поддержанию стабильного уровня сахара в крови.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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