Этот популярный завтрак может стать причиной проблем со здоровьем

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Манная каша — популярное блюдо как среди детей, так и взрослых. Однако, по мнению доктора Александра Мясникова, её польза сильно преувеличена. Более того, чрезмерное употребление этого блюда может навредить здоровью.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Чем опасна манная каша

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач подчеркнул, что манная каша состоит преимущественно из быстрых углеводов. Это означает, что:

Углеводы из каши быстро расщепляются, провоцируя резкие скачки уровня сахара в крови.

Постоянное употребление таких продуктов может стать одной из причин развития сахарного диабета.

"Манная каша — это самый неправильный продукт: там в основном быстрые углеводы, очень быстрые, крахмал, и особой пользы она не несет", — заявил доктор Мясников.

Стоит ли отказываться от манной каши

Сам по себе этот продукт не опасен, если употреблять его в умеренных количествах. Однако врачи советуют разнообразить рацион, добавляя более полезные альтернативы:

Каши из цельнозерновых круп, таких как овсянка или гречка, которые содержат больше клетчатки и полезных веществ.

Продукты с низким гликемическим индексом, способствующие поддержанию стабильного уровня сахара в крови.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



