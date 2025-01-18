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Семья скажет вам спасибо: рецепт вкусной картофельной запеканки

Еда

Картофельная запеканка с рыбой — это блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Готовится просто, получается вкусно и сытно, а ингредиенты доступны каждому.

Запеканка
Фото: flickr.com by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка

Подготовка ингредиентов

Для этого рецепта понадобятся картофель, консервированная рыба (например, тунец или сардина), творожный сыр и пара дополнительных компонентов для вкуса. Картофель отваривается до готовности, затем из него готовят пюре с добавлением сливочного масла и специй. Консервированную рыбу нужно размять вилкой, удалив кости, если они есть.

Процесс приготовления

На дно формы для запекания выкладывают слой картофельного пюре, затем — начинку из рыбы, смешанную с творожным сыром. Все это накрывается еще одним слоем пюре. По желанию сверху можно посыпать тертым сыром для образования аппетитной корочки. Блюдо запекается в духовке около 30 минут при температуре 180 градусов.

Маленькие секреты

Чтобы запеканка была еще вкуснее, добавьте в рыбную начинку мелко нарезанный укроп или зеленый лук. А для пикантности можно капнуть немного лимонного сока или добавить щепотку перца чили.

Подача

Запеканка подается горячей, порционно. Ее можно дополнить свежими овощами или легким салатом. Такое блюдо одинаково нравится как взрослым, так и детям, поэтому оно станет частым гостем на вашем столе.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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