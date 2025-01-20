Гречка полезна, но с одним условием: узнайте, каким

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречка — одна из самых популярных круп в России. Однако даже такой полезный продукт может стать причиной проблем, если употреблять его слишком часто.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

Польза гречки: источник витаминов и минералов

Диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что гречневая крупа сама по себе не является вредной. Наоборот, она содержит витамины, минералы и аминокислоты, которые необходимы организму. Гречка помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, укреплять иммунитет и нормализовать уровень сахара в крови.

Чем опасно чрезмерное увлечение гречкой?

Слишком частое употребление гречки может привести к ряду проблем:

Нагрузка на почки. Избыток определённых веществ в крупе может вызывать сбои в их работе. Гормональные нарушения. Недостаток разнообразия в питании нарушает баланс элементов. Головокружения и слабость. Дефицит других важных питательных веществ, которые не содержатся в гречке, влияет на общее состояние организма.

В беседе с «Вечерней Москвой» Елена Соломатина объяснила, что гречка не должна быть основным продуктом в рационе. Переизбыток этого продукта нарушает биохимические процессы в организме, что сказывается на работе систем и органов.

Рекомендации по употреблению гречки

Оптимальное количество гречневой крупы для взрослого человека — 150–200 граммов в день.

Однако это зависит от образа жизни:

Если ваша работа связана с физическими нагрузками, можно немного увеличить порцию.

Для людей с умеренной активностью достаточно придерживаться рекомендованных норм.