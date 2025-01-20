Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каким президентом вы бы стали? Узнайте по месяцу рождения
Идеальная краска для ванной: как выбрать и не прогадать
Ошибки в уходе за цикламеном: как правильно вносить подкормку
Мамонты снова появятся в мире: как это возможно?
Енот в квартире: все, что нужно знать перед решением
Стоимость аренды жилья в России стала снижаться
Россиян предостерегли от рефинансирования ипотеки в одном случае
Как продлить жизнь собаке? Правила, которые должен знать каждый хозяин
Как понимание аутизма помогает улучшить жизнь аутичных людей

Гречка полезна, но с одним условием: узнайте, каким

1:48
Еда

Гречка — одна из самых популярных круп в России. Однако даже такой полезный продукт может стать причиной проблем, если употреблять его слишком часто.

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

Польза гречки: источник витаминов и минералов

Диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что гречневая крупа сама по себе не является вредной. Наоборот, она содержит витамины, минералы и аминокислоты, которые необходимы организму. Гречка помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, укреплять иммунитет и нормализовать уровень сахара в крови.

Чем опасно чрезмерное увлечение гречкой?

Слишком частое употребление гречки может привести к ряду проблем:

  1. Нагрузка на почки. Избыток определённых веществ в крупе может вызывать сбои в их работе.
  2. Гормональные нарушения. Недостаток разнообразия в питании нарушает баланс элементов.
  3. Головокружения и слабость. Дефицит других важных питательных веществ, которые не содержатся в гречке, влияет на общее состояние организма.

В беседе с «Вечерней Москвой» Елена Соломатина объяснила, что гречка не должна быть основным продуктом в рационе. Переизбыток этого продукта нарушает биохимические процессы в организме, что сказывается на работе систем и органов.

Рекомендации по употреблению гречки

Оптимальное количество гречневой крупы для взрослого человека — 150–200 граммов в день.

Однако это зависит от образа жизни:

  • Если ваша работа связана с физическими нагрузками, можно немного увеличить порцию.
  • Для людей с умеренной активностью достаточно придерживаться рекомендованных норм.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Певица Слава раскрыла, почему она отказалась от звания заслуженной артистки России
Шоу-бизнес
Певица Слава раскрыла, почему она отказалась от звания заслуженной артистки России Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Венесуэла стабилизировала экономику и готова к давлению Трама Любовь Степушова Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Последние материалы
Стоимость аренды жилья в России стала снижаться
Россиян предостерегли от рефинансирования ипотеки в одном случае
Как продлить жизнь собаке? Правила, которые должен знать каждый хозяин
Как понимание аутизма помогает улучшить жизнь аутичных людей
Почему тренировки на голодный желудок могут быть вредны?
На страже неба: Греция разрабатывает революционную систему защиты от турецких дронов
Гречка полезна, но с одним условием: узнайте, каким
Кнопка "сушка" на кондиционере, о которой мало кто знает
Навязчивые мысли и действия: что делать, если ОКР мешает жить
Наконец-то подсчитали! Раскрыта сумма потерь Евросоюза от остановки транзита газа через Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.