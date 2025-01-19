Попробуйте такую хрустящую и аппетитную капустную лепёшку — не пожалеете

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Успех этого рецепта во многом зависит от умения тонко нарезать капусту. Тонкие ломтики быстрее обжариваются, достигая идеальной хрустящей текстуры. Также важно аккуратно перевернуть лепёшку, что можно легко сделать с помощью тарелки.

Фото: Own work by Yosri Капуста

Ингредиенты:

300 г белокочанной капусты

2 яйца

0,5 ч. л. соли

4 ст. л. пшеничной муки

1 пучок зеленого лука

2 ст. л. растительного масла

Приготовление

Тонко нашинкованную капусту поместите в глубокую миску. Добавьте яйца, соль, муку и тщательно перемешайте. Приправьте черным молотым перцем по вкусу. Мелко нарежьте зеленый лук и свежий укроп. Добавьте зелень к капусте и снова перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите капустную массу на сковороду и равномерно распределите по поверхности. По желанию посыпьте семенами кунжута. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне около 10 минут. Затем, используя тарелку, переверните лепешку и готовьте еще 10 минут под закрытой крышкой. Аккуратно переложите готовую лепешку на тарелку и нарежьте на порции.

В результате у вас будет лепешка с хрустящей золотистой корочкой и нежной, хорошо прожаренной начинкой. Это блюдо отлично сочетается со сметаной!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

