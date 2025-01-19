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Попробуйте такую хрустящую и аппетитную капустную лепёшку — не пожалеете

1:32
Еда

Успех этого рецепта во многом зависит от умения тонко нарезать капусту. Тонкие ломтики быстрее обжариваются, достигая идеальной хрустящей текстуры. Также важно аккуратно перевернуть лепёшку, что можно легко сделать с помощью тарелки.

Капуста
Фото: Own work by Yosri
Капуста

Ингредиенты:

  • 300 г белокочанной капусты
  • 2 яйца
  • 0,5 ч. л. соли
  • 4 ст. л. пшеничной муки
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 ст. л. растительного масла

Приготовление

  1. Тонко нашинкованную капусту поместите в глубокую миску. Добавьте яйца, соль, муку и тщательно перемешайте. Приправьте черным молотым перцем по вкусу.
  2. Мелко нарежьте зеленый лук и свежий укроп. Добавьте зелень к капусте и снова перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите капустную массу на сковороду и равномерно распределите по поверхности.
  4. По желанию посыпьте семенами кунжута. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне около 10 минут.
  5. Затем, используя тарелку, переверните лепешку и готовьте еще 10 минут под закрытой крышкой. Аккуратно переложите готовую лепешку на тарелку и нарежьте на порции.

В результате у вас будет лепешка с хрустящей золотистой корочкой и нежной, хорошо прожаренной начинкой. Это блюдо отлично сочетается со сметаной!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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