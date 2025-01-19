Попробуйте такую хрустящую и аппетитную капустную лепёшку — не пожалеете

Успех этого рецепта во многом зависит от умения тонко нарезать капусту. Тонкие ломтики быстрее обжариваются, достигая идеальной хрустящей текстуры. Также важно аккуратно перевернуть лепёшку, что можно легко сделать с помощью тарелки.
Ингредиенты:
Приготовление
В результате у вас будет лепешка с хрустящей золотистой корочкой и нежной, хорошо прожаренной начинкой. Это блюдо отлично сочетается со сметаной!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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