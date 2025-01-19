Пирог Бабка с корицей: невероятно ароматный и сладкий шведский рецепт уютных зимних вечеров

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам попробовать приготовить шведский пирог "Бабка с корицей". Этот рецепт позволяет сделать как большой пирог, так и маленькие булочки, что делает его универсальным. Пирог получается очень ароматным благодаря большому количеству корицы.

Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Булка с корицей

Для теста вам понадобятся:

тёплое молоко (250 мл),

сахар (60 г),

дрожжи (21 г),

соль (0,75 чайной ложки),

кукурузный крахмал (2 столовые ложки),

растительное масло (35 мл),

яйца (2 шт.),

сливочное масло (100 г).

Для начинки:

сливочное масло (100 г),

сахар (150 г),

корица (2 столовые ложки).

Приготовление

Начнём с приготовления опары. В миску налейте тёплое молоко, добавьте столовую ложку сахара и дрожжи. Перемешайте и добавьте пару ложек муки. Когда смесь станет консистенцией сметаны, накройте её полотенцем и оставьте на 20 минут. За это время она поднимется и покроется пузырьками. Затем добавьте оставшиеся ингредиенты: сахар, соль, кукурузный крахмал, растительное масло и яйца. Перемешайте до однородности. Тесто будет липким и мягким. Переложите его на рабочую поверхность, добавьте мягкое сливочное масло и тщательно вымесите. Скатайте тесто в шар, положите в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте подниматься на 1,5 часа. Для начинки смешайте сахар и корицу. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось. Когда тесто поднимется, обминаем его и выкладываем на присыпанный мукой стол. Раскатайте его в прямоугольный пласт. Поверхность пласта смажьте мягким сливочным маслом, не доходя до краёв. Посыпьте смесью из корицы и сахара и сверните в рулет. Разрежьте рулет вдоль пополам и переплетите половинки между собой, формируя венок. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой и выложите в неё пирог. Поверхность смажьте смесью из молока и желтка. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Пока пирог выпекается, приготовьте сироп. В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения и варите, помешивая, около 10 минут до загустения. Готовый пирог достаньте из духовки и смажьте его сиропом.

Уточнения

Бу́лка уменьш.-ласк. бу́лочка — булочное изделие



Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.





