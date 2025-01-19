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Пирог Бабка с корицей: невероятно ароматный и сладкий шведский рецепт уютных зимних вечеров

2:43
Еда

Предлагаем вам попробовать приготовить шведский пирог "Бабка с корицей". Этот рецепт позволяет сделать как большой пирог, так и маленькие булочки, что делает его универсальным. Пирог получается очень ароматным благодаря большому количеству корицы.

Булка с корицей
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Булка с корицей

Для теста вам понадобятся:

  • тёплое молоко (250 мл),
  • сахар (60 г),
  • дрожжи (21 г),
  • соль (0,75 чайной ложки),
  • кукурузный крахмал (2 столовые ложки),
  • растительное масло (35 мл),
  • яйца (2 шт.),
  • сливочное масло (100 г).

Для начинки:

  • сливочное масло (100 г),
  • сахар (150 г),
  • корица (2 столовые ложки).

Приготовление

  1. Начнём с приготовления опары. В миску налейте тёплое молоко, добавьте столовую ложку сахара и дрожжи. Перемешайте и добавьте пару ложек муки. Когда смесь станет консистенцией сметаны, накройте её полотенцем и оставьте на 20 минут. За это время она поднимется и покроется пузырьками.
  2. Затем добавьте оставшиеся ингредиенты: сахар, соль, кукурузный крахмал, растительное масло и яйца. Перемешайте до однородности. Тесто будет липким и мягким.
  3. Переложите его на рабочую поверхность, добавьте мягкое сливочное масло и тщательно вымесите. Скатайте тесто в шар, положите в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте подниматься на 1,5 часа.
  4. Для начинки смешайте сахар и корицу. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось.
  5. Когда тесто поднимется, обминаем его и выкладываем на присыпанный мукой стол. Раскатайте его в прямоугольный пласт.
  6. Поверхность пласта смажьте мягким сливочным маслом, не доходя до краёв. Посыпьте смесью из корицы и сахара и сверните в рулет. Разрежьте рулет вдоль пополам и переплетите половинки между собой, формируя венок.
  7. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой и выложите в неё пирог. Поверхность смажьте смесью из молока и желтка. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
  8. Пока пирог выпекается, приготовьте сироп. В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения и варите, помешивая, около 10 минут до загустения. Готовый пирог достаньте из духовки и смажьте его сиропом.

Уточнения

Бу́лка уменьш.-ласк. бу́лочка — булочное изделие

Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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