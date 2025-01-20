Холодноводная рыба: чем она лучше и почему

Речная рыба может содержать паразитов, а тунец иногда ассоциируется с повышенным содержанием ртути и мышьяка. Но существует ли рыба, которая полезна без всяких оговорок? Эксперты организации "Рыбный союз" объяснили, какие сорта стоит выбирать.
Экологически безопасной считается рыба, обитающая в холодных водах. Её вылавливают в Северном и Дальневосточном бассейнах, где природа остаётся практически нетронутой благодаря минимальной человеческой деятельности.
Морепродукты, такие как северные креветки и крабы, также выделяются своей чистотой и безопасностью.
Рыба, выловленная в Западном или Волжско-Каспийском бассейнах, также подходит для употребления. Вся рыбная продукция в России проходит строгий контроль качества и безопасности, прежде чем попасть на прилавки.
Однако специалисты рекомендуют:
Если вы хотите быть уверены в безопасности рыбы, выбирайте охлаждённые или замороженные сорта с указанием места вылова. Обратите внимание на срок годности и условия хранения продукции.
Минта́й — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.
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