Холодноводная рыба: чем она лучше и почему

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Речная рыба может содержать паразитов, а тунец иногда ассоциируется с повышенным содержанием ртути и мышьяка. Но существует ли рыба, которая полезна без всяких оговорок? Эксперты организации "Рыбный союз" объяснили, какие сорта стоит выбирать.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Треска

Холодноводная рыба: экологическая чистота

Экологически безопасной считается рыба, обитающая в холодных водах. Её вылавливают в Северном и Дальневосточном бассейнах, где природа остаётся практически нетронутой благодаря минимальной человеческой деятельности.

К холодноводным сортам относят:

Минтай,

Треску,

Пикшу,

Сельдь (атлантическую и тихоокеанскую).

Морепродукты, такие как северные креветки и крабы, также выделяются своей чистотой и безопасностью.

Рыба из других регионов

Рыба, выловленная в Западном или Волжско-Каспийском бассейнах, также подходит для употребления. Вся рыбная продукция в России проходит строгий контроль качества и безопасности, прежде чем попасть на прилавки.

Однако специалисты рекомендуют:

Покупать рыбу только у проверенных продавцов.

Отдавать предпочтение сертифицированной продукции.

Совет

Если вы хотите быть уверены в безопасности рыбы, выбирайте охлаждённые или замороженные сорта с указанием места вылова. Обратите внимание на срок годности и условия хранения продукции.

Уточнения

Минта́й — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.



