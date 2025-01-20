Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Аргентине учёные обнаружили растение, способное видеть
Импортозамещение в действии: Белоруссия и Россия наладили производство станков
Превращаем кухонный угол в стильное и функциональное пространство
Топ-5 шоурумов, которые стоит посетить для идеального интерьера
Какие растения нельзя сажать рядом с малиной: секреты успешного соседства
Ставропольские учёные создали комплекс для лечения животных от паразитов
Археологи нашли элитный термальный комплекс в Помпеях: роскошь древнего Рима
Торт из курицы: как сделать оригинальное и полезное блюдо
Арендаторам жилья в РФ стало проще платить за услуги ЖКХ

Холодноводная рыба: чем она лучше и почему

1:29
Еда

Речная рыба может содержать паразитов, а тунец иногда ассоциируется с повышенным содержанием ртути и мышьяка. Но существует ли рыба, которая полезна без всяких оговорок? Эксперты организации "Рыбный союз" объяснили, какие сорта стоит выбирать.

Треска
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Треска

Холодноводная рыба: экологическая чистота

Экологически безопасной считается рыба, обитающая в холодных водах. Её вылавливают в Северном и Дальневосточном бассейнах, где природа остаётся практически нетронутой благодаря минимальной человеческой деятельности.

К холодноводным сортам относят:

  • Минтай,
  • Треску,
  • Пикшу,
  • Сельдь (атлантическую и тихоокеанскую).

Морепродукты, такие как северные креветки и крабы, также выделяются своей чистотой и безопасностью.

Рыба из других регионов

Рыба, выловленная в Западном или Волжско-Каспийском бассейнах, также подходит для употребления. Вся рыбная продукция в России проходит строгий контроль качества и безопасности, прежде чем попасть на прилавки.

Однако специалисты рекомендуют:

  • Покупать рыбу только у проверенных продавцов.
  • Отдавать предпочтение сертифицированной продукции.

Совет

Если вы хотите быть уверены в безопасности рыбы, выбирайте охлаждённые или замороженные сорта с указанием места вылова. Обратите внимание на срок годности и условия хранения продукции.

Уточнения

Минта́й — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как вырастить смородину размером с виноград: узнайте секреты
Садоводство, цветоводство
Как вырастить смородину размером с виноград: узнайте секреты Аудио 
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году
Авто
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году Аудио 
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников Венесуэла стабилизировала экономику и готова к давлению Трама Любовь Степушова Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Последние материалы
Кислород в темноте: новый взгляд на жизнь во Вселенной
Тайный визит Валерия Меладзе в Москву: зачем певец вернулся в Россию?
Когда кардиотренировки оказываются неэффективными?
Россиянам назвали причину резкого роста тарифов ЖКХ
Этот популярный завтрак может стать причиной проблем со здоровьем
ХАМАС освободил израильских заложниц — они получили необычные подарки
Луна появилась в результате столкновения Земли с другой планетой? Раскрываем тайны
Изжога: простые правила, которые помогут забыть о дискомфорте
Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом
Россия втрое сократила поставки овощей и фруктов в Европу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.