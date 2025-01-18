Тефтели с ароматными травами: новый взгляд на привычное блюдо

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Тефтели — это не просто мясное блюдо, это настоящий кулинарный шедевр, который можно приготовить из самых разнообразных ингредиентов. Мы предлагаем вам попробовать необычный рецепт тефтелей из телятины с добавлением кинзы и мяты. Это блюдо удивит вас своим вкусом и ароматом!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты:

Фарш из телятины — 500 г

Рис — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Кинза свежая — небольшой пучок

Мята свежая — небольшой пучок

Сметана — 150 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Приготовление:

Очистите и мелко нарежьте лук. Обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Промойте рис и залейте его кипящей водой. Оставьте на 15 минут. В миске смешайте фарш, рис, яйцо, соль и перец. Слейте воду с риса перед добавлением. Мелко нарежьте кинзу и мяту и добавьте их к фаршу. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики размером с грецкий орех или больше, если хотите. Обжарьте тефтели на раскаленной сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Залейте тефтели соусом из сметаны и томатной пасты, уменьшите огонь и тушите 5-10 минут.

Подавайте готовые тефтели с любым гарниром или свежими овощами по вашему вкусу.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе; представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.



Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).



