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Тефтели с ароматными травами: новый взгляд на привычное блюдо

1:36
Еда

Тефтели — это не просто мясное блюдо, это настоящий кулинарный шедевр, который можно приготовить из самых разнообразных ингредиентов. Мы предлагаем вам попробовать необычный рецепт тефтелей из телятины с добавлением кинзы и мяты. Это блюдо удивит вас своим вкусом и ароматом!

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты:

  • Фарш из телятины — 500 г
  • Рис — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Кинза свежая — небольшой пучок
  • Мята свежая — небольшой пучок
  • Сметана — 150 г
  • Томатная паста — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Очистите и мелко нарежьте лук. Обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
  2. Промойте рис и залейте его кипящей водой. Оставьте на 15 минут.
  3. В миске смешайте фарш, рис, яйцо, соль и перец. Слейте воду с риса перед добавлением.
  4. Мелко нарежьте кинзу и мяту и добавьте их к фаршу.
  5. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики размером с грецкий орех или больше, если хотите.
  6. Обжарьте тефтели на раскаленной сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.
  7. Залейте тефтели соусом из сметаны и томатной пасты, уменьшите огонь и тушите 5-10 минут.

Подавайте готовые тефтели с любым гарниром или свежими овощами по вашему вкусу.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе; представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.

Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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