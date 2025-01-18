Тефтели с ароматными травами: новый взгляд на привычное блюдо

Тефтели — это не просто мясное блюдо, это настоящий кулинарный шедевр, который можно приготовить из самых разнообразных ингредиентов. Мы предлагаем вам попробовать необычный рецепт тефтелей из телятины с добавлением кинзы и мяты. Это блюдо удивит вас своим вкусом и ароматом!
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте готовые тефтели с любым гарниром или свежими овощами по вашему вкусу.
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе; представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.
Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.