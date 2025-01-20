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Хотите удивить гостей? Приготовьте пирожное с манговой начинкой

2:40
Еда

Пирожное-картошка — это десерт, который любят все. Но в этом рецепте добавляется изюминка: нежная начинка и изысканная глазурь. Готовим вместе!

Пирожное "Картошка"
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожное "Картошка"

Ингредиенты

Бисквит:

  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 50 г
  • Сахар — 60 г
  • Щепотка соли

Крем:

  • Творожно-сливочный сыр — 150 г
  • Сливки 33% — 50 г
  • Сахарная пудра — по вкусу (можно не добавлять)

Глазурь:

  • Белый шоколад — 100 г
  • Молочный шоколад — 50 г
  • Растительное масло — 15-20 г (регулируйте текучесть глазури)
  • Куркумин и свёкла (для цвета, по желанию)

Для начинки:

  • Пюре манго — небольшое количество

Пошаговый рецепт

1. Бисквит

  • Приготовьте классический бисквит из трёх ингредиентов: взбейте яйца с сахаром до устойчивой пены, затем аккуратно вмешайте муку с солью.
  • Выпеките бисквит в форме при 180°C до готовности (около 20 минут).
  • Остудите бисквит, срежьте корочку, а мякиш измельчите в крошку с помощью комбайна или руками.

2. Крем

  • В крошку постепенно вмешивайте творожно-сливочный сыр.
  • Добавьте сливки, чтобы получить массу, которая легко лепится.

3. Формирование пирожных

  • Из бисквитной массы сформируйте половинки пирожных в форме яиц или вручную.
  • В каждой половинке сделайте углубление для "желтка". Заморозьте.
  • Для "желтка" используйте пюре манго. Чтобы оно не пропитывало бисквит, в будущем можно покрыть место контакта пюре с бисквитом тонким слоем шоколада.
  • Снова заморозьте половинки, уже с "желтком".
  • Соедините половинки, скрепив их кремом или остатками бисквитной массы. Установите пирожные на шпажки. Заморозьте.

4. Глазурь

  • Растопите белый и молочный шоколад на водяной бане.
  • Добавьте растительное масло и пробейте массу погружным блендером для гладкости.
  • Если хотите цветные пирожные, добавьте куркумин или свёклу.
  • Глазируйте замороженные пирожные, полностью покрывая их шоколадом.

5. Завершающий этап

Разморозьте пирожные в холодильнике перед подачей.

Совет

Для большего аромата добавьте в бисквитную массу немного ванили или щепотку корицы. А начинку можно варьировать по вкусу — от ягодного пюре до карамели.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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