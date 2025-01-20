Хотите удивить гостей? Приготовьте пирожное с манговой начинкой

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожное-картошка — это десерт, который любят все. Но в этом рецепте добавляется изюминка: нежная начинка и изысканная глазурь. Готовим вместе!

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожное "Картошка"

Ингредиенты

Бисквит:

Яйца — 2 шт.

Мука — 50 г

Сахар — 60 г

Щепотка соли

Крем:

Творожно-сливочный сыр — 150 г

Сливки 33% — 50 г

Сахарная пудра — по вкусу (можно не добавлять)

Глазурь:

Белый шоколад — 100 г

Молочный шоколад — 50 г

Растительное масло — 15-20 г (регулируйте текучесть глазури)

Куркумин и свёкла (для цвета, по желанию)

Для начинки:

Пюре манго — небольшое количество

Пошаговый рецепт

1. Бисквит

Приготовьте классический бисквит из трёх ингредиентов: взбейте яйца с сахаром до устойчивой пены, затем аккуратно вмешайте муку с солью.

Выпеките бисквит в форме при 180°C до готовности (около 20 минут).

Остудите бисквит, срежьте корочку, а мякиш измельчите в крошку с помощью комбайна или руками.

2. Крем

В крошку постепенно вмешивайте творожно-сливочный сыр.

Добавьте сливки, чтобы получить массу, которая легко лепится.

3. Формирование пирожных

Из бисквитной массы сформируйте половинки пирожных в форме яиц или вручную.

В каждой половинке сделайте углубление для "желтка". Заморозьте.

Для "желтка" используйте пюре манго. Чтобы оно не пропитывало бисквит, в будущем можно покрыть место контакта пюре с бисквитом тонким слоем шоколада.

Снова заморозьте половинки, уже с "желтком".

Соедините половинки, скрепив их кремом или остатками бисквитной массы. Установите пирожные на шпажки. Заморозьте.

4. Глазурь

Растопите белый и молочный шоколад на водяной бане.

Добавьте растительное масло и пробейте массу погружным блендером для гладкости.

Если хотите цветные пирожные, добавьте куркумин или свёклу.

Глазируйте замороженные пирожные, полностью покрывая их шоколадом.

5. Завершающий этап

Разморозьте пирожные в холодильнике перед подачей.

Совет

Для большего аромата добавьте в бисквитную массу немного ванили или щепотку корицы. А начинку можно варьировать по вкусу — от ягодного пюре до карамели.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.



