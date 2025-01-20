Хотите удивить гостей? Приготовьте пирожное с манговой начинкой
2:40
Пирожное-картошка — это десерт, который любят все. Но в этом рецепте добавляется изюминка: нежная начинка и изысканная глазурь. Готовим вместе!
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожное "Картошка"
Ингредиенты
Бисквит:
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 50 г
- Сахар — 60 г
- Щепотка соли
Крем:
- Творожно-сливочный сыр — 150 г
- Сливки 33% — 50 г
- Сахарная пудра — по вкусу (можно не добавлять)
Глазурь:
- Белый шоколад — 100 г
- Молочный шоколад — 50 г
- Растительное масло — 15-20 г (регулируйте текучесть глазури)
- Куркумин и свёкла (для цвета, по желанию)
Для начинки:
- Пюре манго — небольшое количество
Пошаговый рецепт
1. Бисквит
- Приготовьте классический бисквит из трёх ингредиентов: взбейте яйца с сахаром до устойчивой пены, затем аккуратно вмешайте муку с солью.
- Выпеките бисквит в форме при 180°C до готовности (около 20 минут).
- Остудите бисквит, срежьте корочку, а мякиш измельчите в крошку с помощью комбайна или руками.
2. Крем
- В крошку постепенно вмешивайте творожно-сливочный сыр.
- Добавьте сливки, чтобы получить массу, которая легко лепится.
3. Формирование пирожных
- Из бисквитной массы сформируйте половинки пирожных в форме яиц или вручную.
- В каждой половинке сделайте углубление для "желтка". Заморозьте.
- Для "желтка" используйте пюре манго. Чтобы оно не пропитывало бисквит, в будущем можно покрыть место контакта пюре с бисквитом тонким слоем шоколада.
- Снова заморозьте половинки, уже с "желтком".
- Соедините половинки, скрепив их кремом или остатками бисквитной массы. Установите пирожные на шпажки. Заморозьте.
4. Глазурь
- Растопите белый и молочный шоколад на водяной бане.
- Добавьте растительное масло и пробейте массу погружным блендером для гладкости.
- Если хотите цветные пирожные, добавьте куркумин или свёклу.
- Глазируйте замороженные пирожные, полностью покрывая их шоколадом.
5. Завершающий этап
Разморозьте пирожные в холодильнике перед подачей.
Совет
Для большего аромата добавьте в бисквитную массу немного ванили или щепотку корицы. А начинку можно варьировать по вкусу — от ягодного пюре до карамели.
Приятного аппетита!
Уточнения
Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру