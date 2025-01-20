Нежный сибас и хрустящие овощи: лучший рецепт для ужина

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — идеальный способ приготовить вкусный, полезный ужин, который придётся по душе всей семье. Запечённый сибас с брокколи и сладким перцем покоряет ароматами специй и свежести трав.

Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Две жареные рыбы

Ингредиенты

Для сибаса:

Сибас (2 шт., ~900 г-1 кг)

Оливковое масло — 3 ст. л.

Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

Итальянские травы — 1 ч. л.

Лимон — 0,5 шт.

Сушёный чеснок — 1 ч. л.

Соль — 2 ч. л.

Розмарин — 2 веточки

Тимьян — 4 веточки

Для овощей:

Красный сладкий перец — 2 шт.

Брокколи — 0,5 кг

Оливковое масло — ~90 г

Итальянские травы — 1 ч. л.

Соль — 3 ч. л.

Чёрный молотый перец — 1,5 ч. л.

Пошаговый рецепт

1. Подготовка сибаса

Сделайте на рыбе надрезы, чтобы специи лучше проникли внутрь.

Смажьте каждую тушку солью (1 ч. л. на рыбу), уделяя внимание разрезам и внутренней части.

В миске смешайте оливковое масло, чёрный перец, итальянские травы, сушёный чеснок и сок четвертинки лимона.

Полученной смесью тщательно промажьте рыбу внутри и снаружи.

В брюшко каждой тушки положите по веточке розмарина и две веточки тимьяна.

2. Подготовка овощей

Нарежьте сладкий перец крупными кусочками.

Добавьте к нему 40 г оливкового масла, 1 ч. л. соли и итальянские травы. Перемешайте.

Соцветия брокколи отварите в кипящей воде 3,5 минуты. Затем сразу переложите в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки и сохранить яркий цвет и хруст.

3. Запекание

На противень выложите сибас в центр.

С одной стороны распределите сладкий перец, с другой — брокколи.

Полейте брокколи 50 г оливкового масла, добавьте 2 ч. л. соли и 1,5 ч. л. чёрного перца.

Выпекайте всё в разогретой до 200°C духовке 20 минут.

4. Финальные штрихи

После запекания сбрызните рыбу оставшимся соком лимона

Совет

Если хотите более пикантный вкус, добавьте в смесь для сибаса щепотку паприки или кайенского перца. А для более насыщенного аромата можно запекать рыбу вместе с тонкими дольками лимона.

Приятного аппетита!

Уточнения

Обыкновенный лавра́к, или сибас — вид лучепёрых рыб из семейства мороновых. Распространены в Атлантическом океане, встречаются в Средиземном и Чёрном морях. Держатся у берегов, молодые рыбы стаями, а крупные — поодиночке. Питаются ракообразными и моллюсками, реже рыбой.

