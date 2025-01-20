Нежный сибас и хрустящие овощи: лучший рецепт для ужина
2:48
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20.01.2025 08:42
Этот рецепт — идеальный способ приготовить вкусный, полезный ужин, который придётся по душе всей семье. Запечённый сибас с брокколи и сладким перцем покоряет ароматами специй и свежести трав.
Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две жареные рыбы
Ингредиенты
Для сибаса:
Сибас (2 шт., ~900 г-1 кг)
Оливковое масло — 3 ст. л.
Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.
Итальянские травы — 1 ч. л.
Лимон — 0,5 шт.
Сушёный чеснок — 1 ч. л.
Соль — 2 ч. л.
Розмарин — 2 веточки
Тимьян — 4 веточки
Для овощей:
Красный сладкий перец — 2 шт.
Брокколи — 0,5 кг
Оливковое масло — ~90 г
Итальянские травы — 1 ч. л.
Соль — 3 ч. л.
Чёрный молотый перец — 1,5 ч. л.
Пошаговый рецепт
1. Подготовка сибаса
Сделайте на рыбе надрезы, чтобы специи лучше проникли внутрь.
Смажьте каждую тушку солью (1 ч. л. на рыбу), уделяя внимание разрезам и внутренней части.
В миске смешайте оливковое масло, чёрный перец, итальянские травы, сушёный чеснок и сок четвертинки лимона.
Полученной смесью тщательно промажьте рыбу внутри и снаружи.
В брюшко каждой тушки положите по веточке розмарина и две веточки тимьяна.
2. Подготовка овощей
Нарежьте сладкий перец крупными кусочками.
Добавьте к нему 40 г оливкового масла, 1 ч. л. соли и итальянские травы. Перемешайте.
Соцветия брокколи отварите в кипящей воде 3,5 минуты. Затем сразу переложите в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки и сохранить яркий цвет и хруст.
3. Запекание
На противень выложите сибас в центр.
С одной стороны распределите сладкий перец, с другой — брокколи.
Полейте брокколи 50 г оливкового масла, добавьте 2 ч. л. соли и 1,5 ч. л. чёрного перца.
Выпекайте всё в разогретой до 200°C духовке 20 минут.
4. Финальные штрихи
После запекания сбрызните рыбу оставшимся соком лимона
Совет
Если хотите более пикантный вкус, добавьте в смесь для сибаса щепотку паприки или кайенского перца. А для более насыщенного аромата можно запекать рыбу вместе с тонкими дольками лимона.
Приятного аппетита!
Уточнения
лавра́к, или Обыкновенный сибас — вид лучепёрых рыб из семейства мороновых. Распространены в Атлантическом океане, встречаются в Средиземном и Чёрном морях. Держатся у берегов, молодые рыбы стаями, а крупные — поодиночке. Питаются ракообразными и моллюсками, реже рыбой.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру