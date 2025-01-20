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Нежный сибас и хрустящие овощи: лучший рецепт для ужина

2:48
Еда

Этот рецепт — идеальный способ приготовить вкусный, полезный ужин, который придётся по душе всей семье. Запечённый сибас с брокколи и сладким перцем покоряет ароматами специй и свежести трав.

Две жареные рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две жареные рыбы

Ингредиенты

Для сибаса:

  • Сибас (2 шт., ~900 г-1 кг)
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.
  • Итальянские травы — 1 ч. л.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Сушёный чеснок — 1 ч. л.
  • Соль — 2 ч. л.
  • Розмарин — 2 веточки
  • Тимьян — 4 веточки

Для овощей:

  • Красный сладкий перец — 2 шт.
  • Брокколи — 0,5 кг
  • Оливковое масло — ~90 г
  • Итальянские травы — 1 ч. л.
  • Соль — 3 ч. л.
  • Чёрный молотый перец — 1,5 ч. л.

Пошаговый рецепт

1. Подготовка сибаса

  • Сделайте на рыбе надрезы, чтобы специи лучше проникли внутрь.
  • Смажьте каждую тушку солью (1 ч. л. на рыбу), уделяя внимание разрезам и внутренней части.
  • В миске смешайте оливковое масло, чёрный перец, итальянские травы, сушёный чеснок и сок четвертинки лимона.
  • Полученной смесью тщательно промажьте рыбу внутри и снаружи.
  • В брюшко каждой тушки положите по веточке розмарина и две веточки тимьяна.

2. Подготовка овощей

  • Нарежьте сладкий перец крупными кусочками.
  • Добавьте к нему 40 г оливкового масла, 1 ч. л. соли и итальянские травы. Перемешайте.
  • Соцветия брокколи отварите в кипящей воде 3,5 минуты. Затем сразу переложите в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки и сохранить яркий цвет и хруст.

3. Запекание

  • На противень выложите сибас в центр.
  • С одной стороны распределите сладкий перец, с другой — брокколи.
  • Полейте брокколи 50 г оливкового масла, добавьте 2 ч. л. соли и 1,5 ч. л. чёрного перца.
    Выпекайте всё в разогретой до 200°C духовке 20 минут.

4. Финальные штрихи

  • После запекания сбрызните рыбу оставшимся соком лимона

Совет

Если хотите более пикантный вкус, добавьте в смесь для сибаса щепотку паприки или кайенского перца. А для более насыщенного аромата можно запекать рыбу вместе с тонкими дольками лимона.

Приятного аппетита!

Уточнения

Обыкновенный лавра́к, или сибас — вид лучепёрых рыб из семейства мороновых. Распространены в Атлантическом океане, встречаются в Средиземном и Чёрном морях. Держатся у берегов, молодые рыбы стаями, а крупные — поодиночке. Питаются ракообразными и моллюсками, реже рыбой. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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