Этот торт станет звездой любого праздника: простой рецепт

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить эффектный и невероятно вкусный торт, который покорит всех? "Графские развалины" — классика, которая удивит сочетанием хрустящего безе, нежного крема и ароматной глазури.

Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Подготовка торта

Ингредиенты

Для безе:

Белки — 3 шт.

Сахар — 150 г

Лимонный сок — ½ ч. л.

Для крема:

Сгущённое молоко — 225 г

Сливочное масло — 150 г

Для украшения:

Тёмный шоколад — 50 г

Молоко — 35 г

Орехи (любые) — 50 г

Пошаговый рецепт

1. Готовим безе

Отделите белки от желтков, белки поместите в чистую сухую миску.

Начните взбивать белки, постепенно добавляя сахар небольшими порциями.

Добавьте лимонный сок и взбивайте на высокой скорости до устойчивых пиков.

Переложите массу в кондитерский мешок.

На противень, застеленный пергаментной бумагой, отсадите безе небольшими порциями.

Высушите безе в духовке при 90-100°C около 1 часа.

2. Крем

Взбейте мягкое сливочное масло в течение 2-3 минут.

Постепенно добавьте сгущённое молоко и продолжайте взбивать ещё 4 минуты, пока масса не станет однородной и пышной.

Переложите крем в кондитерский мешок.

3. Сборка торта

Каждый кусочек безе снизу промажьте кремом и выложите первый слой на блюдо.

Наносите крем на каждое безе, формируя торт слоями.

4. Готовим глазурь

Нарежьте шоколад на мелкие кусочки и залейте горячим молоком.

Перемешайте до однородной консистенции, пока шоколад полностью не растает.

5. Украшение

Полейте торт глазурью, равномерно распределив её по всей поверхности.

Посыпьте орехами и отправьте торт в холодильник на несколько часов.

Совет

Для более насыщенного вкуса используйте жареные орехи, а сгущёнку выбирайте высокого качества. Торт станет ещё вкуснее, если вы дадите ему настояться в холодильнике всю ночь.

Приятного аппетита!

Уточнения

Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.



