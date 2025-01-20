Этот торт станет звездой любого праздника: простой рецепт

Хотите приготовить эффектный и невероятно вкусный торт, который покорит всех? "Графские развалины" — классика, которая удивит сочетанием хрустящего безе, нежного крема и ароматной глазури.
1. Готовим безе
Отделите белки от желтков, белки поместите в чистую сухую миску.
Начните взбивать белки, постепенно добавляя сахар небольшими порциями.
Добавьте лимонный сок и взбивайте на высокой скорости до устойчивых пиков.
Переложите массу в кондитерский мешок.
На противень, застеленный пергаментной бумагой, отсадите безе небольшими порциями.
Высушите безе в духовке при 90-100°C около 1 часа.
2. Крем
Взбейте мягкое сливочное масло в течение 2-3 минут.
Постепенно добавьте сгущённое молоко и продолжайте взбивать ещё 4 минуты, пока масса не станет однородной и пышной.
Переложите крем в кондитерский мешок.
3. Сборка торта
Каждый кусочек безе снизу промажьте кремом и выложите первый слой на блюдо.
Наносите крем на каждое безе, формируя торт слоями.
4. Готовим глазурь
Нарежьте шоколад на мелкие кусочки и залейте горячим молоком.
Перемешайте до однородной консистенции, пока шоколад полностью не растает.
5. Украшение
Полейте торт глазурью, равномерно распределив её по всей поверхности.
Посыпьте орехами и отправьте торт в холодильник на несколько часов.
Для более насыщенного вкуса используйте жареные орехи, а сгущёнку выбирайте высокого качества. Торт станет ещё вкуснее, если вы дадите ему настояться в холодильнике всю ночь.
Приятного аппетита!
Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
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