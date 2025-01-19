Пицца без заморочек: тесто, которое не нужно раскатывать

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется пиццы, но времени на раскатку теста нет, этот рецепт станет настоящим спасением. Простые ингредиенты и минимум усилий — вот что нужно для идеального ужина.

Фото: flickr.com by Food Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца с кабачком

Ингредиенты для теста:

Мука — 230 г

Кефир (2,5%) — 350 г

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

Протёртые томаты — 200 г

Сушёный базилик — 1 ч. л.

Соль и сахар — по 1 ч. л.

Лук — 1 шт.

Свежие томаты — 1 шт.

Маринованные огурчики — 50 г

Колбаса — по вкусу

Сыр моцарелла — по вкусу

Как приготовить:

Готовим тесто

Перелейте кефир в глубокую миску, добавьте яйцо, соль и сахар. Перемешайте.

Постепенно добавьте муку и разрыхлитель. Хорошо размешайте, чтобы получилась однородная масса.

Выпекаем основу

Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте в форме круга.

Поставьте в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.

Готовим начинку

Смешайте протёртые томаты, базилик, соль и сахар для соуса.

Подготовьте остальные ингредиенты: нарежьте лук, томаты, огурчики и колбасу.

Собираем пиццу

На запечённый корж нанесите томатный соус.

Равномерно разложите начинку и посыпьте сыром.

Финальная выпечка

Верните пиццу в духовку, разогретую до 200°С, ещё на 10 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.



