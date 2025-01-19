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Пицца без заморочек: тесто, которое не нужно раскатывать

1:47
Еда

Если хочется пиццы, но времени на раскатку теста нет, этот рецепт станет настоящим спасением. Простые ингредиенты и минимум усилий — вот что нужно для идеального ужина.

Пицца с кабачком
Фото: flickr.com by Food Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца с кабачком

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 230 г
  • Кефир (2,5%) — 350 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • Протёртые томаты — 200 г
  • Сушёный базилик — 1 ч. л.
  • Соль и сахар — по 1 ч. л.
  • Лук — 1 шт.
  • Свежие томаты — 1 шт.
  • Маринованные огурчики — 50 г
  • Колбаса — по вкусу
  • Сыр моцарелла — по вкусу

Как приготовить:

Готовим тесто

  • Перелейте кефир в глубокую миску, добавьте яйцо, соль и сахар. Перемешайте.
  • Постепенно добавьте муку и разрыхлитель. Хорошо размешайте, чтобы получилась однородная масса.

Выпекаем основу

  • Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте в форме круга.
  • Поставьте в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.

Готовим начинку

  • Смешайте протёртые томаты, базилик, соль и сахар для соуса.
  • Подготовьте остальные ингредиенты: нарежьте лук, томаты, огурчики и колбасу.

Собираем пиццу

  • На запечённый корж нанесите томатный соус.
  • Равномерно разложите начинку и посыпьте сыром.

Финальная выпечка

  • Верните пиццу в духовку, разогретую до 200°С, ещё на 10 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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