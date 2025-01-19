Пицца без заморочек: тесто, которое не нужно раскатывать

Если хочется пиццы, но времени на раскатку теста нет, этот рецепт станет настоящим спасением. Простые ингредиенты и минимум усилий — вот что нужно для идеального ужина.
Фото: flickr.com by Food Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца с кабачком
Ингредиенты для теста:
Мука — 230 г
Кефир (2,5%) — 350 г
Соль — 1 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Яйцо — 1 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
Протёртые томаты — 200 г
Сушёный базилик — 1 ч. л.
Соль и сахар — по 1 ч. л.
Лук — 1 шт.
Свежие томаты — 1 шт.
Маринованные огурчики — 50 г
Колбаса — по вкусу
Сыр моцарелла — по вкусу
Как приготовить:
Готовим тесто
Перелейте кефир в глубокую миску, добавьте яйцо, соль и сахар. Перемешайте.
Постепенно добавьте муку и разрыхлитель. Хорошо размешайте, чтобы получилась однородная масса.
Выпекаем основу
Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте в форме круга.
Поставьте в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.
Готовим начинку
Смешайте протёртые томаты, базилик, соль и сахар для соуса.
Подготовьте остальные ингредиенты: нарежьте лук, томаты, огурчики и колбасу.
Собираем пиццу
На запечённый корж нанесите томатный соус.
Равномерно разложите начинку и посыпьте сыром.
Финальная выпечка
Верните пиццу в духовку, разогретую до 200°С, ещё на 10 минут.
Приятного аппетита!
Уточнения
Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.