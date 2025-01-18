Как приготовить воздушный и сочный фарш

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления тефтелей, котлет и фрикаделек многие хозяйки предпочитают покупать готовый фарш, однако он не может сравниться с домашним. Эксперты из "Едим Дома" предлагают полезные рекомендации по созданию качественного мясного полуфабриката.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Помидоры и фарш

В качестве основы для фарша можно использовать любое мясо — будь то говядина, телятина, свинина, баранина, кролик, индейка или курица. Ключевой секрет удачного фарша заключается в правильном комбинировании различных видов мяса. Говяжий фарш, получаемый из вырезки, лопатки или грудинки, бывает довольно сухим. Чтобы сделать его более сочным, принято добавлять немного свинины.

Баранина имеет яркий вкус и тонкий аромат, идеально подходящий для восточной кухни. Для наилучшего результата выбирайте бедро или огузок, сохраняя жир для дополнительной сочности. Если вы предпочитаете свиной фарш, лучше всего использовать плечо, шейку или лопатку — мясо получится нежным и сочным, отлично подходящим для любых рецептов.

Куриный фарш рекомендуется готовить из грудки и ножек без кожи. Птица богата белком и диетична, поэтому нет смысла увеличивать калорийность заготовки.

Фарш можно приготовит с помощью мясорубки, но если ее нет под рукой, идеально подойдет и блендер. Кулинары утверждают, что чем мельче измельчено мясо, тем более нежным получится итоговое блюдо.

Кроме того, важно тщательно вымесить фарш руками — это позволяет мясу насытиться воздухом, благодаря чему оно становится более мягким и пышным. В некоторых случаях в массу добавляют рубленый лёд и снова взбивают — это помогает добиться лёгкости и воздушной текстуры.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



