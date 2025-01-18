Доктор Мясников рассказал, кому ни в коем случае нельзя есть паштет

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Печёночный паштет можно считать настоящим деликатесом, обладающим множеством полезных свойств. Тем не менее, некоторым категориям людей стоит избегать его употребления. Доктор Александр Мясников объясняет причины этого.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист отметил, что печёночный паштет содержит значительные количества бета-каротина и витамина А. Особую осторожность следует проявлять беременным женщинам и пожилым людям.

Для женщин в положении врачи настоятельно рекомендуют полностью исключить витамин А из своего рациона. Даже при выборе мультивитаминов в аптеке необходимо отдавать предпочтение специальным формам для беременных, так как в других вариантах может присутствовать витамин А, способный негативно сказаться на здоровье плода, особенно в первом триместре.

"Мы даже говорим беременным: не ешьте печеночный паштет, не ешьте продукты с высоким содержанием витамина А — это вам напрямую вредно", — подчеркнул врач.

Что касается пожилых людей, то им витамин А тоже противопоказан. Он может вызывать повышенный риск остеопороза и даже перелома костей.

Уточнения

Паште́т— изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

