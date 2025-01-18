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Доктор Мясников рассказал, кому ни в коем случае нельзя есть паштет

1:15
Еда

Печёночный паштет можно считать настоящим деликатесом, обладающим множеством полезных свойств. Тем не менее, некоторым категориям людей стоит избегать его употребления. Доктор Александр Мясников объясняет причины этого.

Бутерброды
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутерброды

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист отметил, что печёночный паштет содержит значительные количества бета-каротина и витамина А. Особую осторожность следует проявлять беременным женщинам и пожилым людям.

Для женщин в положении врачи настоятельно рекомендуют полностью исключить витамин А из своего рациона. Даже при выборе мультивитаминов в аптеке необходимо отдавать предпочтение специальным формам для беременных, так как в других вариантах может присутствовать витамин А, способный негативно сказаться на здоровье плода, особенно в первом триместре.

"Мы даже говорим беременным: не ешьте печеночный паштет, не ешьте продукты с высоким содержанием витамина А — это вам напрямую вредно", — подчеркнул врач.

Что касается пожилых людей, то им витамин А тоже противопоказан. Он может вызывать повышенный риск остеопороза и даже перелома костей.

Уточнения

Паште́т изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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