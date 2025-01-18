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Готовим майонез, который не оседает в боках

2:00
Еда

Приготовление домашнего майонеза — это не только вкусно, но и увлекательно! Зачем тратить время и деньги на магазинный продукт, когда можно создать собственный шедевр? В этой статье вы узнаете, как сделать майонез на вареных желтках, который порадует вас своей нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Начнем с того, что для этого рецепта вам понадобятся простые ингредиенты. Возьмите 2 вареных желтка, 1 чайную ложку горчицы, 1 столовую ложку уксуса, 200 мл растительного масла и немного соли. Ключевое преимущество такого майонеза — его высокая стойкость, благодаря чему он не расслоится и долго сохранит свежесть.

Первым шагом будет подготовка желтков. Отварите их вкрутую, остудите и аккуратно извлеките из скорлупы. В глубокой миске или блендере соедините желтки, горчицу и уксус. Все это тщательно перемешайте до получения однородной массы.

После этого начните постепенно добавлять растительное масло, непрерывно взбивая массу венчиком или с помощью блендера. Процесс добавления масла не стоит спешить: чем медленнее вы его вольете, тем более густым получится ваш майонез.

Важно помнить, что, если вы хотите разнообразить вкус, можно добавлять различные пряности или специи, такие как чеснок, лимонный сок или свежую зелень. Дайте волю своей фантазии!

После того как майонез достиг нужной консистенции, попробуйте его на вкус и при необходимости добавьте немного соли или уксуса. Переложите в стерилизованную банку и храните в холодильнике.

Сделать домашний майонез очень просто, и этот рецепт позволит вам порадовать себя и своих близких полезным и вкусным соусом, который станет идеальным дополнением к салатам, бутербродам и множеству других блюд.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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