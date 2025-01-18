Оригинальный рецепт запеканки из савойской капусты и картофеля с истинно итальянским колоритом

Хотите удивить своих близких новым блюдом? Тогда попробуйте приготовить запеканку из савойской капусты и картофеля! Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет отличным способом разнообразить повседневное меню.
Фото: flickr.com by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка
Ингредиенты:
1 фунт (примерно 450 г) савойской капусты (10 целых листьев и 200 г крупно измельчённой сердцевины);
600 г картофеля;
щепотка соли;
ковш воды;
40 г тёртого сыра пармезан;
1 ст. ложка панировочных сухарей;
0,5 чайной ложки соли;
молотый перец по вкусу;
100-150 г сладкой или копчёной скаморцы (нарезать на 10 палочек по 10-15 г каждая);