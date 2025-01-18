Оригинальный рецепт запеканки из савойской капусты и картофеля с истинно итальянским колоритом

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить своих близких новым блюдом? Тогда попробуйте приготовить запеканку из савойской капусты и картофеля! Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет отличным способом разнообразить повседневное меню.

Фото: flickr.com by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка

Ингредиенты:

1 фунт (примерно 450 г) савойской капусты (10 целых листьев и 200 г крупно измельчённой сердцевины);

600 г картофеля;

щепотка соли;

ковш воды;

40 г тёртого сыра пармезан;

1 ст. ложка панировочных сухарей;

0,5 чайной ложки соли;

молотый перец по вкусу;

100-150 г сладкой или копчёной скаморцы (нарезать на 10 палочек по 10-15 г каждая);

немного масла для смазывания формы для выпечки.

Приготовление:

Предварительно разогреть духовку до 180 °C. Подготовить ингредиенты: измельчить савойскую капусту, нарезать картофель, натереть пармезан, нарезать скаморцу. В большой кастрюле довести до кипения воду. Добавить листья савойской капусты, варить 3-5 минут, затем вынуть их шумовкой и дать воде стечь. В отдельной кастрюле отварить картофель в подсоленной воде до готовности. В миске смешать панировочные сухари, пармезан, соль и перец. В смазанную маслом форму для выпечки выложить слой капустных листьев, затем слой картофеля, посыпать смесью из панировочных сухарей и пармезана. Повторить слои, пока ингредиенты не закончатся. Сверху выложить нарезанную скаморцу. Запекать в духовке 25-30 минут, до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Савойская капу́ста (Brāssica olerācea L. convar. capitāta var. sabaūda) — овощная культура, одна из разновидностей вида Капуста огородная.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

