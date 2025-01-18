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Оригинальный рецепт запеканки из савойской капусты и картофеля с истинно итальянским колоритом

1:52
Еда

Хотите удивить своих близких новым блюдом? Тогда попробуйте приготовить запеканку из савойской капусты и картофеля! Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет отличным способом разнообразить повседневное меню.

Запеканка
Фото: flickr.com by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка

Ингредиенты:

  • 1 фунт (примерно 450 г) савойской капусты (10 целых листьев и 200 г крупно измельчённой сердцевины);
  • 600 г картофеля;
  • щепотка соли;
  • ковш воды;
  • 40 г тёртого сыра пармезан;
  • 1 ст. ложка панировочных сухарей;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • молотый перец по вкусу;
  • 100-150 г сладкой или копчёной скаморцы (нарезать на 10 палочек по 10-15 г каждая);
  • немного масла для смазывания формы для выпечки.

Приготовление:

  1. Предварительно разогреть духовку до 180 °C.
  2. Подготовить ингредиенты: измельчить савойскую капусту, нарезать картофель, натереть пармезан, нарезать скаморцу.
  3. В большой кастрюле довести до кипения воду. Добавить листья савойской капусты, варить 3-5 минут, затем вынуть их шумовкой и дать воде стечь.
  4. В отдельной кастрюле отварить картофель в подсоленной воде до готовности.
  5. В миске смешать панировочные сухари, пармезан, соль и перец.
  6. В смазанную маслом форму для выпечки выложить слой капустных листьев, затем слой картофеля, посыпать смесью из панировочных сухарей и пармезана. Повторить слои, пока ингредиенты не закончатся.
  7. Сверху выложить нарезанную скаморцу.
  8. Запекать в духовке 25-30 минут, до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Савойская капу́ста (Brāssica olerācea L. convar. capitāta var. sabaūda) — овощная культура, одна из разновидностей вида Капуста огородная.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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