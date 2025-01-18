Нежное заливное из горбуши с зелёным горошком: легко, аппетитно, а как красиво смотрится

Заливное из рыбы — это изысканное и праздничное блюдо, которое украсит любой стол. Оно отличается нежным вкусом и красивым внешним видом. Если вы хотите порадовать себя и своих близких чем-то особенным, попробуйте приготовить заливное из горбуши по нашему пошаговому рецепту.
В этом рецепте мы используем нежирное филе горбуши, которое идеально подходит для заливного. Также мы добавим свежий зелёный горошек, морковь и репчатый лук, чтобы придать блюду насыщенный вкус и аромат.
Для приготовления заливного лучше использовать нежирные сорта рыбы. Филе нарезают небольшими кусочками и аккуратно выкладывают в форму, чтобы сохранить эстетичный вид блюда.
Ингредиенты:
Приготовление
Заливное — наименование в русской национальной кухне холодного блюда из мяса или рыбы, залитого студенистым наваром.
Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.