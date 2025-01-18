Нежное заливное из горбуши с зелёным горошком: легко, аппетитно, а как красиво смотрится

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Заливное из рыбы — это изысканное и праздничное блюдо, которое украсит любой стол. Оно отличается нежным вкусом и красивым внешним видом. Если вы хотите порадовать себя и своих близких чем-то особенным, попробуйте приготовить заливное из горбуши по нашему пошаговому рецепту.

Фото: commons.wikimedia.org by marco dodero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заливное из рыбы

В этом рецепте мы используем нежирное филе горбуши, которое идеально подходит для заливного. Также мы добавим свежий зелёный горошек, морковь и репчатый лук, чтобы придать блюду насыщенный вкус и аромат.

Для приготовления заливного лучше использовать нежирные сорта рыбы. Филе нарезают небольшими кусочками и аккуратно выкладывают в форму, чтобы сохранить эстетичный вид блюда.

Ингредиенты:

550 г филе горбуши

100 г свежего зелёного горошка

1 лавровый лист

20 г желатина

1 литр рыбного или овощного бульона

1-2 моркови

1 репчатый лук

Соль, перец по вкусу

Приготовление

В большую кастрюлю налить воду, добавить нарезанную рыбу, морковь, лук, лавровый лист, соль и перец. Довести бульон до кипения, снимая пену. Варить 25-30 минут. Аккуратно извлечь рыбу и овощи шумовкой. Процедить бульон через марлю. Бульон нужно остудить. Снять с его поверхности жир ложкой. Желатин залить холодной водой в миске, тщательно перемешать и оставить на 10 минут. Затем добавить его в бульон. Кусочки рыбы выложить в глубокую тарелку или форму и залить бульоном. Добавить зеленый горошек и кружочки моркови. Дать заливному остыть при комнатной температуре, а затем убрать в холодильник.

Уточнения

Заливное — наименование в русской национальной кухне холодного блюда из мяса или рыбы, залитого студенистым наваром.



Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).

