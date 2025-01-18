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Нежное заливное из горбуши с зелёным горошком: легко, аппетитно, а как красиво смотрится

1:53
Еда

Заливное из рыбы — это изысканное и праздничное блюдо, которое украсит любой стол. Оно отличается нежным вкусом и красивым внешним видом. Если вы хотите порадовать себя и своих близких чем-то особенным, попробуйте приготовить заливное из горбуши по нашему пошаговому рецепту.

Заливное из рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by marco dodero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заливное из рыбы

В этом рецепте мы используем нежирное филе горбуши, которое идеально подходит для заливного. Также мы добавим свежий зелёный горошек, морковь и репчатый лук, чтобы придать блюду насыщенный вкус и аромат.

Для приготовления заливного лучше использовать нежирные сорта рыбы. Филе нарезают небольшими кусочками и аккуратно выкладывают в форму, чтобы сохранить эстетичный вид блюда.

Ингредиенты:

  • 550 г филе горбуши
  • 100 г свежего зелёного горошка
  • 1 лавровый лист
  • 20 г желатина
  • 1 литр рыбного или овощного бульона
  • 1-2 моркови
  • 1 репчатый лук
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление

  1. В большую кастрюлю налить воду, добавить нарезанную рыбу, морковь, лук, лавровый лист, соль и перец. Довести бульон до кипения, снимая пену. Варить 25-30 минут. Аккуратно извлечь рыбу и овощи шумовкой. Процедить бульон через марлю.
  2. Бульон нужно остудить. Снять с его поверхности жир ложкой.
  3. Желатин залить холодной водой в миске, тщательно перемешать и оставить на 10 минут. Затем добавить его в бульон.
  4. Кусочки рыбы выложить в глубокую тарелку или форму и залить бульоном.
  5. Добавить зеленый горошек и кружочки моркови.
  6. Дать заливному остыть при комнатной температуре, а затем убрать в холодильник.

Уточнения

Заливное — наименование в русской национальной кухне холодного блюда из мяса или рыбы, залитого студенистым наваром.

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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