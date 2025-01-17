Блины с пикантной начинкой: простой рецепт с необычным вкусом

Хотите приготовить блины, которые удивят своей нежностью и пикантностью? Попробуйте добавить в тесто два простых ингредиента: тёртый сыр и мелко нарезанный зелёный лук. Эти продукты легко "вписываются" в классическое тесто и наверняка есть на вашей кухне.
Эти простые изменения превращают традиционные блины в настоящее кулинарное удовольствие, идеально подходящее для завтрака или ужина.
Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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