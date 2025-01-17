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Блины с пикантной начинкой: простой рецепт с необычным вкусом

1:15
Еда

Хотите приготовить блины, которые удивят своей нежностью и пикантностью? Попробуйте добавить в тесто два простых ингредиента: тёртый сыр и мелко нарезанный зелёный лук. Эти продукты легко "вписываются" в классическое тесто и наверняка есть на вашей кухне.

Блины
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блины

Что понадобится для сырно-луковых блинов

  • Пол-литра молока
  • 2 яйца
  • 100 г тёртого сыра
  • 20 г мелко нарезанного зелёного лука
  • Мука, масло, соль и сахар — по рецепту.

Как приготовить

  1. Смешайте основные ингредиенты: яйца, молоко, муку, масло, соль и сахар.
  2. Добавьте тёртый сыр и зелёный лук, равномерно перемешав тесто.
  3. Жарьте блины на раскалённой сковороде до золотистой корочки.

Почему это работает

  • Тёртый сыр придаёт блинам нежность и пикантный вкус.
  • Зелёный лук добавляет свежесть и лёгкую хрустящую текстуру.
  • Внешний вид становится оригинальнее благодаря ярким зелёным вкраплениям.

Эти простые изменения превращают традиционные блины в настоящее кулинарное удовольствие, идеально подходящее для завтрака или ужина.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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